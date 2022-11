Covid-19. A ansiedade, a incerteza, a insegurança, a angústia, o medo, a solidão: perguntas e respostas para proteger a sua saúde mental

Por estes dias não é raro encontrar pessoas que deixaram de consumir notícias sobre a covid-19 por ficarem ainda mais nervosas e com mais medo do vírus. Será essa uma boa estratégia? E o que fazer nessas situações? O Expresso desenvolveu um guia de perguntas e respostas para cada um de nós com o contributo de Rita Gameiro, psicóloga clínica e membro da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da International Psychoanalytical Association, que deixa ainda recomendações para os meios de comunicação social, onde se observa uma “concentração excessiva em cálculos matemáticos, contabilidade e estatística” e “em algumas ocasiões um aproveitamento do efeito emocional e vulnerabilidade que a atual situação provoca nas pessoas”.

