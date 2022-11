Ministra da Agricultura testa positivo à covid-19

É o mais recente caso de covid-19 entre os ministros do Governo: Maria do Céu Antunes está infetada, depois de ter feito um teste que deu positivo "no âmbito da preparação de uma viagem a Bruxelas para presidir ao Conselho de Agricultura e Pescas".

Numa breve nota enviada às redações pelo gabinete da ministra da Agricultura é ainda indicado que a governante "está em confinamento domiciliário". Maria do Céu Antunes não apresentou "até ao momento" quaisquer sintomas e "por isso manterá a sua agenda trabalhando à distância".

O ministro da Economia, Siza Viera, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, o ministro das Finanças, João Leão, e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, são outros ministros que já testaram positivo.