Covid-19. Variante britânica “pode ser mais mortal”, diz Boris Johnson

A variante britânica da covid-19, já conhecida pela sua maior capacidade de transmissão, “pode ser mais mortal”. O novo dado foi avançado esta sexta-feira pelo primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson falava aos jornalistas e explicava que novos estudos sugerem que o perigo pode ser maior.

“Além de se espalhar mais rapidamente, também parece que há algumas provas para acreditar que a nova variante - a variante que foi inicialmente identificada em Londres e no sudeste - pode estar associada a uma maior grau de mortalidade”, disse o líder do Governo. “É sobretudo o impacto desta nova variante que explica que o NHS [o serviço de saúde] esteja com tão intensa pressão.”

O conselheiro científico do Governo, Patrick Vallance, acrescentou que esta nova informação é “uma preocupação” mas que é “não forte para já”. De acordo com a BBC, as provas a que Johnson se refere trata-se de resultados de análises feitas por matemáticos que observaram as tendências de mortalidade entre as pessoas infetadas pelo vírus inicial e pela nova variante. Estima-se que seja 30% mais mortal.

No entanto, estes são resultados preliminares de uma primeira fase de análise por parte de um grupo de cientistas do New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group.

A nova variante foi identificada pela primeira vez em setembro na zona de Kent. Desde então, acrescenta a BBC, tornou-se a versão dominante do vírus a circular em Inglaterra e na Irlanda do Norte, tendo já chegado a mais de 50 países - incluindo Portugal.