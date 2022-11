António Costa tenta evitar fecho longo das escolas

O fecho das escolas tornou-se inevitável para António Costa nos últimos dias, não só pelos dados da estirpe britânica mas porque a pressão política (até dentro do Governo) e a da opinião pública tornou a decisão incontornável. Sobretudo, a pressão vinda de Marcelo Rebelo de Sousa. Foram dias tensos com o Presidente recandidato, que até domingo defendeu a manutenção das escolas abertas e a partir de então forçou o seu encerramento. O primeiro-ministro resistiu, mas acabou por ceder. Durante os próximos 15 dias o confinamento geral será apertado, mas Costa não quer prolongar por muito mais tempo a suspensão das aulas.

A opção do Governo foi a de interromper as aulas na tentativa de ajustar o calendário escolar, não perdendo os alunos tempo letivo. A decisão vai ser reavaliada antes do fim dos 15 dias, e o primeiro-ministro “deseja” que este seja um encerramento curto. Mas isso não significa que não haja medidas a aplicar às escolas além das duas semanas. Os especialistas têm referido que demora cerca de três semanas a perceber-se o efeito das medidas, o que pode atirar o encerramento das escolas (ou a modalidade de ensino à distância) para um período posterior a estes primeiros 15 dias. Todas as opções estão em cima da mesa, mas no Governo a intenção é não “prejudicar mais as crianças”. Tudo depende dos dados da evolução da pandemia. E o acelerar da estirpe britânica — com previsões de poder ser responsável por 60% dos casos até ao final do mês — são determinantes, mas imprevisíveis.