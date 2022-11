Pandemia. O que aprendemos sobre os limites da ciência

á alguns anos, no dia de ano novo, eu e a minha mulher reparámos que o nosso filho, que ainda não tinha dois meses, estava com dificuldade em respirar — só conseguia fazer um esforço chiado e ofegante — e decidimos enfrentar a confusão de uma sala de urgências num feriado. Depois de avaliar os seus níveis de oxigénio no sangue, a pediatra disse: “Prepare uma mala, vão ficar aqui toda a semana. Ele vai piorar. Depois vai ficar melhor.”

O nosso filho tinha apanhado algo chamado vírus sincicial respiratório (VSR) e estava a replicar nos seus pulmões. Num cenário semelhante à covid-19, a maioria dos adultos saudáveis infetados com VSR sentirá uma ligeira constipação ou nenhum sintoma. No entanto, alguns pobres lactentes que contraem o VSR podem sofrer uma infeção pulmonar devastadora. Para essas crianças, não existem medicamentos disponíveis que possam parar de forma fiável, ou mesmo retardar, a replicação implacável do VSR nos pulmões.