Mais de 30% dos doentes internados em cuidados intensivos têm menos de 60 anos

Apesar de representarem quase metade (41%) dos internados com covid-19 em enfermarias, os doentes com mais de 80 anos traduzem apenas 4% dos internamentos em unidades de cuidados intensivos. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) à "TSF", esta terça-feira estavam internados nos cuidados intensivos 29 pessoas com mais de 80 anos.

Fonte hospitalar explicou à "TSF" que, tratando-se de procedimentos 'agressivos', apenas são encaminhados para os cuidados intensivos casos reversíveis. E, apesar de a maioria das mortes atingirem pessoas com mais de 80 anos, estas muitas vezes não chegam sequer às unidades de cuidados intensivos.

Os dados da DGS revelam ainda que 220 pessoas (33% do total) com idades entre os 70 e os 79 anos e 210 (31%) entre os 60 e os 69 anos estavam esta terça-feira internadas em unidades de cuidados intensivos.

Os restantes internamentos nestas unidades são de pessoas com menos de 60 anos e representam 32% do total, o equivalente a 211 doentes. Dois doentes com covid-19 internados nos cuidados intensivos tinham entre 0 e 19 anos, cinco tinham entre 20 e 29 anos, 20 internados tinham entre 30 a 39 anos, 41 tinham entre 40 e 49 anos e 153 doentes entre 50 e 59 anos.

Nas enfermarias, além de 41% dos doentes terem mais de 80 anos, 25% são pacientes entre os 70 e os 79 anos, 18% entre os 60 e os 69 anos e 16% com idades inferiores a 60 anos.