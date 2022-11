Jorge Soares: “Agora morrem 200 doentes e não temos nada para dizer às pessoas”

Médico patologista e presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Jorge Soares alerta que a "imunização pela doença está a superar a imunização vacinal" em Portugal e que o país não se preparou devidamente para a segunda vaga da pandemia: "Se nos tivéssemos preparado, estávamos neste momento com uma situação bem mais tranquila".

Em entrevista ao "Público" e à "Rádio Renascença", o especialista defendeu que deveriam ter sido "feitos acordos com os privados em tempo oportuno e não é agora em tempo de tempestade". E acrescentou: "Julgo que está agora a faltar-nos alguma lucidez na cadeia de comando". "Estamos com a tempestade em cima e isso retira alguma capacidade, sobretudo se não há alguma programação antecipada."

O presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida falou também sobre o elevado número de mortes, referindo que, apesar do aumento do número de infetados, existia nos meses anteriores "mais tempo, mais espaço, mais diálogo entre os profissionais, mais hierarquia de comando técnico local". "Agora há necessariamente uma deterioração da qualidade do atendimento e do tratamento."

As críticas estendem-se ainda à comunicação feita pela tutela, sem deixar de lado o que foi feito durante a primeira vaga da pandemia. "No início, estávamos a ter uma comunicação errada, excessivamente materialista, longa, entediante, diária. E, de repente, desapareceu. Agora morrem 200 doentes e não temos nada para dizer às pessoas."

Jorge Soares comparou ainda as reuniões no Infarmed a um congresso, considerando-as "pouco úteis". E sublinhou que "deve ser muito difícil para um político entender o que se está ali a dizer".