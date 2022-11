Covid-19. Procuradores pedem fecho dos tribunais. Juízes querem que Governo reavalie situação

Os sindicatos dos procuradores e dos juízes entendem que não há condições para que os tribunais continuem a funcionar sem qualquer tipo de restrição, como tem acontecido até agora.

Os magistrados do Ministério Público pedem que o Governo regresse ao modelo de abril, na altura do primeiro confinamento "realizando-se apenas as diligências que são urgentes" e suspendendo os prazos de prescrição "enquanto durar o estado de emergência".

Por seu lado, os juízes , querem que o Governo "reflita" sobre se vale a pena manter os tribunais abertos e deixa para o Executivo a decisão sobre como vão passar a funcionar: "Pode ser o modelo mais restritivo, com suspensão dos prazos; ou outro em que se reduza a atividade dos tribunais ao essencial", diz Manuel Soares. "Não é o sindicato que tem de dizer se os tribunais devem ou não fechar. Essa decisão tem de ser do Governo."

Em comunicado, o sindicato dos magistrados do Ministério Público diz que "não faz sentido continuar a mobilizar milhares de pessoas para se deslocarem aos tribunais ou aos serviços do Ministério Público, a fim de realizarem diligências ou julgamentos, até porque existem tribunais com átrios e salas de julgamento cheios de pessoas, sem que estejam asseguradas as condições de desinfeção, distanciamento e arejamento dos espaços".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da associação de juízes (ASJP), Manuel Soares, alertou que, ao contrário do que tem sido dito e está na lei, os tribunais "não estão a funcionar em pleno" porque há um número muito maior de julgamentos adiados, bem como outras diligências, havendo também muitos funcionários judiciais, juízes e magistrados do MP com covid-19 ou de quarentena.

Simultaneamente, observou o presidente da ASJP, existem também outros intervenientes processuais, incluindo advogados, que também têm faltado às diligências marcadas devido ao facto de estarem infetados ou em isolamento profilático.

"Nestas circunstâncias, o que é preciso é ponderar se vale a pena correr um risco acrescido por ter milhares de pessoas a circular nos tribunais, quando o efeito prático (funcionamento das instâncias) é quase nulo".

O Expresso contactou o Ministério da Justiça para saber se já há uma decisão sobre qual será o modelo de funcionamento dos tribunais a partir de agora mas ainda não teve qualquer resposta.

Em Portugal, morreram já 9465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.