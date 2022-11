“Alarmante propagação”: Costa reuniu-se com ministros para decidir fecho das escolas

António Costa esteve esta quarta-feira à noite reunido por videoconferência com a ministra da Saúde, Marta Temido, da Presidência, Mariana Vieira da Silva, com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e com o da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor. Através do Twitter, o primeiro-ministro explicou que a reunião serviu para fazer “um ponto de situação sobre a alarmante propagação da pandemia em Portugal”.

Esta quinta-feira o Conselho de Ministros reúne-se para tomar uma decisão relativamente ao encerramento ou não das escolas - em entrevista à RTP 3, Marta Temido admitiu que em cima da mesa está a possibilidade de encerramento imediato.

Costa acrescentou ainda que o encontrou serviu para analisar as novas informações “que os epidemiologistas partilharam com o Governo”, incluindo sobre “o crescimento da variante britânica do vírus”.

Os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde dão conta de 219 mortes devido à covid-19 (pelo terceiro dia consecutivo atinge-se um novo máximo) e 14.647 novos casos nas últimas 24 horas - é o pior dia da pandemia até agora em Portugal. Em relação aos recuperados, o boletim assinala mais 6493.