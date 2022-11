Mesmo com as regras de março, especialistas apontam para mais de mil internados nos cuidados intensivos

Ainda que sejam aplicadas as mesmas restrições de março do ano passado, as previsões apontam para mais de mil doentes internados nas unidades de cuidados intensivos no final da primeira semana de fevereiro. Segundo o "Público", este é um dos três cenários possíveis criados pelos especialistas da NOVA Information Managemente School (IMS), tendo em conta diferentes quebras de transmissibilidade.

Num dos casos, com as tais medidas de confinamento semelhantes às aplicadas em março, a quebra de transmissibilidade seria de 90%, colocando o pico de novos casos a rondar os 10.500 entre os dias 19 (ontem) e 21 deste mês. Ainda assim, os efeitos relativamente aos internamentos e mortes só seriam visíveis algumas semanas mais tarde e, por isso, os especialistas apontam para 6710 internados, dos quais 1154 em cuidados intensivos.

Os outros dois cenários colocam a quebra de transmissibilidade mais baixa: se for de 60%, o número de internados deverá atingir os 7446, com 1193 doentes em unidades de cuidados intensivos e, se for de 30%, poderão chegar a estar internados 8705 doentes, 1247 nos cuidados intensivos.

"Acreditamos que nos últimos dias devemos estar num cenário entre os 30% e os 50% de quebra de transmissibilidade em relação a março", explicou ao "Público" Pedro Simões Coelho. O coordenador do projeto defende ainda que "poderia ser mais eficaz, quer em termos de saúde quer de economia, se houvesse um confinamento com medidas mais pesadas mas mais limitadas no tempo, do que medidas mais leves e mais prolongadas". E acrescenta: "Os portugueses intensificaram as respostas, o problema é que a pandemia atingiu um nível que é impossível controlar só com auto-restrições".