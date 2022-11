Covid-19. Madeira com mais 129 casos

A Madeira regista esta quarta-feira 129 novos casos de covid-19, passando a contabilizar 3.906 infeções desde 16 de março de 2020, revela a Direção Regional da Saúde (DRS). Entre 13 e 20 de janeiro, a Madeira registou uma média diária de 131 casos de covid-19.

De acordo com a DRS, os registos de hoje dizem respeito a dez casos importados (sete da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Norte de Portugal, um do Reino Unido e um da Alemanha) e 119 de transmissão local.

Este organismo da área da Saúde indica ainda que hoje há mais 99 recuperações (passando a região a contabilizar 2.110 recuperados), 31 óbitos associados à covid-19 e 1.765 casos ativos, dos quais 117 são importados e 1.648 de transmissão local.

Setenta pessoas encontram-se hospitalizadas (67 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça), enquanto 42 cumprem isolamento em unidade hoteleira dedicada e os restantes nas respetivas residências.

No total, acrescenta o boletim da DRS, 2.250 pessoas encontram-se em vigilância ativa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.