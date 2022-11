Ministro da Economia testa positivo à covid-19

Pedro Siza Vieira testou positivo à covid-19. O ministro de Estado da Economia e da Transição Digital estava há quatro dias em isolamento profilático “como medida de precaução”, após ter estado em contacto com o ministro da Finanças, João Leão, que está também infetado com o SARS-CoV-2. Em comunicado, é explicado que Siza Vieira apresentou “alguns sintomas” e foi testado.

“O ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, testou positivo à covid-19. O ministro já se encontrava, como medida de precaução, em isolamento profilático desde sábado. Tendo, entretanto, apresentado alguns sintomas, foi testado e o resultado acusou positivo”, confirma a curta nota enviada às redações pelo gabinete do ministro.

Além de João Leão e Siza Vieira, na passada quinta-feira o Governo confirmou que a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tinha testado positivo à covid-19. Os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, também entraram em isolamento profilático na segunda-feira por determinação das autoridades de saúde, tendo, entretanto, recebido testes negativos.

João Leão e Ana Mendes Godinho não são os primeiros membros do Governo com covid-19: em outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo. Em novembro foi Nelson de Souza, titular da pasta do Planeamento, que recebeu um teste positivo depois de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, ter sido diagnosticado com covid-19.