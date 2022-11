Hospitais do Centro no limite. “Doentes que tinham espaço em cuidados intensivos há meses agora não têm”

Um sobressalto repentino aquele que se vive desde o final de 2020 em número de casos de covid-19 - e de mortes - na região Centro do país. Pela primeira vez, este domingo, as vítimas mortais da região ultrapassaram as do norte, mesmo com um número substancialmente mais baixo de casos. Se eram cerca de 600 as infeções nos últimos dias do ano, as festas resultaram num ponto de não retorno para o centro, agora com mais de mil casos por dia.

