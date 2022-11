Covid-19. Moçambique anuncia mais oito mortes e 895 novos casos

Mais oito pessoas morreram vítimas do novo coronavírus em Moçambique, elevando o total de mortes para 249, enquanto as autoridades registaram 895 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

As vítimas mortais estavam internadas em unidades hospitalares da cidade e província de Maputo, onde perderam a vida "após o agravamento do seu estado de saúde", disse Ussene Isse, diretor nacional de assistência médica no Ministério da saúde, durante a atualização de dados sobre a pandemia.

"Os óbitos anunciados hoje foram registados entre os dias 13 e 18", acrescentou Ussene Isse.

O total acumulado de casos positivos em Moçambique subiu para 27.446, havendo ainda 219 pessoas internadas, segundo as autoridades de saúde.

O responsável refere ainda que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 273 casos dados como recuperados, o que eleva o cumulativo para 18.880 (68% do total de casos no país).

A cidade de Maputo continua a contabilizar o maior número de casos ativos, com 3.875, seguida da província de Maputo, com 1.401 pessoas ainda infetadas.

Moçambique testou, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, um cumulativo de 306.344 casos suspeitos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.