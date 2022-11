Covid-19: ARS contratam profissionais e recorrem a militares e médicos internos para rastrear cadeias de transmissão

Nos últimos meses foram contratados dezenas de profissionais para reforçar as equipas de saúde pública para rastrear as cadeias de transmissão da covid-19. De acordo com o "Jornal de Notícias", a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte contratou 94 pessoas, dos quais 52 licenciados. "Outras contratações poderão acontecer, se a necessidade o justificar", adiantou a ARS daquela região.

Já em Lisboa e Vale do Tejo, a respetiva ARS referiu ao "Jornal de Notícias" que foram contratados 40 profissionais licenciados para integrarem o Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19. Neste momento, está também a decorrer um concurso para recrutamento de licenciados nas áreas de psicologia, nutrição, fisioterapia, higiene oral, e medicina dentária para realização dos inquéritos epidemiológicos. Por estar ainda aberto, "é prematuro adiantar mais informações" sobre o concurso, referiu a ARS.

Além das contratações feitas diretamente pelas ARS, estão também a colaborar nos inquéritos epidemiológicos, militares, médicos internos e outros profissionais cedidos pelos municípios. Por exemplo, a região de Lisboa e Vale do Tejo conta com mais de 200 militares, mais de 100 médicos internos e cerca de 80 trabalhadores dos vários municípios, como técnicos superiores, assistentes técnicos, técnicos de serviço social, psicólogos e nutricionistas.

No Norte colaboram também estudantes de enfermagem e enfermeiros em especialização e, na região Centro, estão 54 militares e "várias dezenas" de médicos internos de Saúde Pública a realizar os inquéritos epidemiológicos.

Na semana passada, durante a reunião no Infarmed, os especialistas referiam que é desconhecida a origem de 87% dos casos positivos - ou porque as pessoas não sabiam a origem da infeção, ou porque nunca foram contactadas.