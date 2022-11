Mortes covid nos próximos dois meses serão tantas quanto nos últimos dez

Há sete dias consecutivos que o número de mortes por covid-19 supera a centena, tendo atingido na terça-feira o número mais alto desde o início da pandemia: 156. É preciso olhar para trás para compreender a situação presente. E se olharmos para o presente antecipamos que o futuro a curto prazo não trará nada de melhor. Os peritos estimam mesmo que o número de mortes por covid nos próximos dois meses seja equivalente ao registado nos últimos dez. Desde o início se percebeu que a doença provocada pelo novo coronavírus afeta em particular os mais velhos. Daí que a mensagem sempre foi a da importância de proteger os mais vulneráveis. O problema é que essa proteção tem tido falhas, sobretudo desde o início de dezembro.

A prová-lo está o facto de, durante vários dias desse mês, o grupo etário dos mais de 80 anos ter apresentado a incidência mais alta de novos casos. Mais do que o grupo de jovens adultos e do que os adultos, que trabalham, que têm muita mobilidade e que, por regra, lideram o número de infeções. Mais: durante as semanas em que o contágio descia entre a população, ultrapassado o pico da segunda fase, no final de novembro, a curva entre os mais idosos mantinha-se numa espécie de planalto. Desceu durante pouco tempo, entre os dias de Natal e Ano Novo, para começar nova trajetória ascendente e atingir agora os valores mais altos: em 14 dias, são 1200 novas infeções por cada 100 mil pessoas com mais de 80 anos. Pior só o grupo 20-29 anos, com 1300 novos casos por 100 mil nestas idades. Só nos primeiros 11 dias do ano, foram infetadas 6457 pessoas com mais de 80 anos. E com a taxa de letalidade nesta faixa a rondar os 13% é fácil perceber os milhares de mortes que ainda vão ocorrer.