Covid-19. Missa no primeiro dia de novo confinamento: comunhão na fé e na máscara

Do lado de fora, o ruído de automóveis e aviões não para. De portas abertas para uma das vias mais movimentadas de Lisboa, a Igreja do Campo Grande recebe quem chega para a missa das 19h00 no primeiro dia do segundo período de confinamento que os portugueses têm de enfrentar. A lotação foi reduzida a um terço. Antes de o coronavírus marcar os comportamentos, aos domingos à tarde chegavam a ser de 600 o número de fiéis. Agora, no máximo reúnem-se 200 pessoas numa missa. Contavam-se 15 as pessoas que compareceram à celebração desta sexta-feira.

A maioria mulheres, mas havia jovens, casais, pessoas sozinhas. Nada foi deixado ao acaso. Os percursos estão marcados no chão. Os bancos onde os fiéis se podem sentar estão claramente identificados. À entrada, uma voluntária recebe quem se apresenta com um frasco de álcool gel. Silenciosamente, as pessoas vão-se espalhando e, quando se acomodam, até parecem bastantes. Mesmo no dia - sextas-feiras - em que habitualmente menos pessoas comparecem àquela igreja.

Na sacristia, os últimos preparativos fazem-se já automaticamente porque tudo está muito bem determinado. Há tabuleiros individuais para os sacos das ofertas, os usados e os limpos, para os panos que limpam os bancos e todos os utensílios. Até os crachás que identificam os voluntários têm um recipiente para os que já foram tocados e os que estão prontos a serem usados. O padre Hugo Gonçalves chega mesmo em cima da hora, porque estava a ouvir a confissão de um crente.

tiago miranda

"Queremos corresponder à confiança das autoridades. Na primeira fase, provámos que era possível celebrar em segurança e agora voltaremos a ser rigorosos porque em causa está a saúde das pessoas", explica o pároco ao Expresso. Também reconhece é preciso conquistar a confiança dos fiéis: "Há muitas pessoas com medo e temos de provar que as igrejas são espaços seguros."

Missa com o vírus

E como toda a vida parece mover-se ao ritmo ditado pelo novo coronavírus, a celebração começa com uma oração "pelas vítimas, por aqueles que estão na linha da frente e pelos decisores". O padre é único sem máscara e tudo parece desenrolar-se como previsto, mas os sinais repetem-se. A primeira leitura fala na desobediência. A homilia aborda a necessidade de recorrer à criatividade para se ultrapassar os obstáculos e, sobretudo, na importância de se doar ao outro, da renúncia e da entre-ajuda. "Sermos capazes de transformar os nossos desejos em algo maior, num dom", defende o pároco perante a sua comunidade.

tiago miranda

No momento alto da celebração, quando os fiéis se aproximam do padre para receber a comunhão - que os católicos crêem ser o corpo de Deus -, pela primeira vez na missa, o pároco tem de cobrir o rosto antes e cada pessoa tem de desinfetar as mãos. A coreografia está bem ensaiada, não há hesitações ou enganos. No fim da celebração, antes da despedida, há ainda tempo para um recomendação: "Que o tempo de confinamento seja um tempo de abertura ao convívio com a família e de encontro com o Senhor."

Quem foi, voltará?

Na primeira fase, a Paróquia do Campo Grande adotou a metodologia das inscrições, mas nesta nova fase de confinamento já não é preciso marcar a presença previamente. Mas, no próximo domingo, para facilitar o espaçamento, serão celebradas quatro missas, duas pela manhã e duas pela tarde, sendo que a das 19h00 será também transmitida pelo Facebook.

tiago miranda

Questionadas, duas amigas que compareceram à missa desta sexta-feira contam ao Expresso que quando as autoridades de saúde proibiram as celebrações, fez-lhes falta a pertença à comunidade. "A Igreja adaptou-se muito bem e nunca houve falta de acompanhamento espiritual, chamava-se mesmo a igreja doméstica, mas assistir à celebração pela televisão não é o mesmo, sobretudo porque faltava a comunhão, que é essencial", explica Carmo Fernandes. Mas o pai desta paroquiana, com 92 anos, protege-se e fica em casa. Mas há quem não perca nenhuma missa. "Temos uma paroquiana de 92 anos que vem todos os dias, não falta. só sai de casa para vir à igreja", sublinha o padre Hugo Gonçalves.

Desde que a pandemia começou, já houve paroquianos que morreram de covid-19 e até dois padres mais idosos estiveram infetados, mas recuperaram, conta o padre Hugo. Mas o efeito mais nocivo da pandemia que o pároco vê são os sinais depressivos e o medo que continua a marcar os fiéis. "Agora, com o agravamento da situação, alguns já me avisaram que não virão à missa. Eu aconselho as pessoas mais receosas a virem durante à semana, porque são celebrações com menos afluência."

De uma forma ou de outra, parece evidente que o vírus vai marcar a todos. "Houve pessoas que depois do primeiro confinamento só saíram de casa para vir à igreja e, quando regressaram, estavam mais envelhecidas. Mas o que realmente me preocupa é saber se alguma vez voltaremos a ter a casa tão cheia como tínhamos. Se aquelas pessoas que estavam vacilantes na fé e que deixaram de vir à missa, alguma vez regressarão à Igreja", questiona o padre Hugo. Mais uma dúvida ainda sem resposta em tempos pandémicos.