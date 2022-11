Covid-19 no 🌏: Espanha regista o número de contágios mais elevado de sempre

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em baixo, atualizamos os desenvolvimentos em vários países do mundo no âmbito da crise sanitária mundial.

Espanha

Espanha registou esta sexta-feira 40.197 novos casos de covid-19 notificados nas últimas 24 horas, o máximo diário de toda a pandemia, elevando para 2.252.164 o total de infetados, segundo números do Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 235 mortes desde quinta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 53.314.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, passando de quinta para sexta-feira de 523 para 575 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Extremadura (1.221), Múrcia (889), Castela-Mancha (780), Comunidade Valenciana (760), La Rioja (739) e Madrid (699).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 2.816 pessoas com a doença, das quais 526 na Comunidade Valenciana, 496 na Catalunha, 427 em Madrid e 402 na Andaluzia.

Em todo o país há 19.657 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 16% das camas, das quais 2.953 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 30% das camas desse serviço.

França

França registou 21.271 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 288 mortes associadas à doença apenas nos hospitais, a que se somam outros 348 óbitos em lares de idosos desde terça-feira passada, anunciaram esta sexta-feira fontes oficiais.

O número de mortes por covid-19 nos lares para a terceira idade é atualizado apenas duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras.

No balanço diário, a Agência de saúde Pública (ASP) francesa referiu que França já acumulou 2,87 milhões de casos e 69.949 óbitos desde o início da pandemia.

O número de infeções diárias permanece longe dos 5.000 que o Governo esperava atingir em meados de dezembro para começar a suspender as restrições.

Nos últimos sete dias, houve 9.405 internamentos hospitalares por complicações associadas à covid-19, das quais 1.359 tiveram de ser encaminhados para unidades de cuidados intensivos.

A campanha nacional de vacinação em França começou a 26 de dezembro passado e, desde então, segundo dados do Ministério da Saúde francês, já receberam a primeira dose da vacina 388.730 pessoas.

Itália

Itália contabilizou nas últimas 24 horas mais 16.146 novos casos de covid-19 e 447 mortes associadas à doença, em linha com os últimos dias, indicaram as autoridades sanitárias italianas. No total, desde meados de fevereiro, quando a pandemia chegou ao país, Itália acumulou 2.352.424 casos de contágio, tendo contabilizado também 81.325 mortes.

O aumento do número diário de contágios está em linha com os dados disponibilizados nos últimos dias, embora se tenham feito muito mais testes d diagnóstico -- 273.000 desde quinta-feira, uma vez que agora contabilizam-se também os testes rápidos de antigénios.

Em decréscimo está também o número de pacientes hospitalizados.

Dos 558.068 casos ativos do novo coronavírus, a grande maioria está assintomática, enquanto 25.363 estão hospitalizados, menos 304 do que quinta-feira, e 2.522 internados em unidades de cuidados intensivos, menos 35 do que no dia anterior.

Por outro lado, Itália está a prosseguir com a campanha de vacinação e já mais de um milhão de pessoas receberam a primeira dose do fármaco da Pfizer/BioNTech, o que torna o país com maior número de inoculações da União Europeia (UE), segundo assegurou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

A maioria das regiões italianas vai aumentar as restrições territoriais para conter o avanço do novo coronavírus face ao aumento do risco de descontrolo da pandemia prognosticado pelos especialistas.

Alemanha

A Alemanha ultrapassou esta sexta-feira o limiar de dois milhões de infetados com o novo coronavírus, com a chanceler, Angela Merkel, a defender restrições muito mais rigorosas face à pandemia de covid-19. O país mais populoso da União Europeia registou 22.368 casos nas últimas 24 horas, num total de 2.000.958, anunciou o Instituto Robert Koch de Saúde (RKI). A Alemanha contabilizou no mesmo período 1.113 óbitos, elevando o total para 44.994.

Num encontro dos dirigentes do seu partido conservador, a União Cristã Democrática (CDU), Merkel afirmou que o vírus só poderia ser contido com medidas muito mais duras e apelou à realização de uma reunião das autoridades na próxima semana, disse uma fonte que participou na reunião, confirmando as notícias nos 'media' locais.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou ter identificado 144 novos casos de covid-19 nas províncias de Hebei e Heilongjiang nas últimas 24 horas, incluindo 135 de contágio local. Este número de casos não era registado na China desde março passado, indicaram as autoridades.

Hebei, que conta com várias cidades seladas e milhões de habitantes em quarentena, diagnosticou 90 casos de origem local, enquanto na província de Heilongjiang, na fronteira com a Rússia, foram registados 43 contágios locais. Os restantes dois casos locais foram identificados nas províncias de Guangxi (sul) e Shaanxi (centro), tendo cada uma das regiões contabilizado um contágio de origem local. Em termos de casos importados, ou seja, oriundos do exterior, a Comissão de Saúde da China contabilizou nove. A cidade de Xangai (leste) somou dois contágios, e as províncias de Guangdong (sudeste) três, Jiangsu (leste) um, Zhejiang (leste) um, Sichuan (centro) um e Shaanxi (centro) um.

As autoridades também indicaram ter detetado 66 assintomáticos, 11 dos quais importados, embora Pequim só inclua estes doentes nos casos confirmados se manifestarem sintomas da covid-19. A China colocou ainda em quarentena forçada 20 mil pessoas de zonas rurais devido a um surto de covid-19, avançou hoje a imprensa estatal.

Timor-Leste

O Governo timorense deliberou esta sexta-feira suspender a cerca sanitária que estava em vigor no enclave de Oecusse, três dias antes do fim previsto, relaxando ainda as demais medidas preventivas em vigor no país. Em comunicado, o Governo explicou que a suspensão da cerca sanitária se deve “à recuperação de todos os infetados com covid-19 na RAEOA [Região Administração Especial de Oecusse-Ambeno], bem como à ausência de registo de casos decorrentes de transmissão comunitária”.

Com a suspensão, voltam a “ser permitidas as deslocações, por via terrestre e marítima, entre a referida região e os demais municípios”, notou o Governo. A recuperação de infetados e a ausência de casos de transmissão comunitária levaram o executivo a relaxar as demais medidas aplicadas no estado de emergência, que vigora até ao início de fevereiro.

Venezuela

O Governo venezuelano colocou "imediatamente à disposição" do estado brasileiro do Amazonas oxigénio para fazer face à situação de emergência nos hospitais da região, anunciaram fontes oficiais na noite de quinta-feira.

"Seguindo instruções do Presidente Nicolás Maduro, conversámos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigénio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus [capital estadual do Amazonas]. Solidariedade latino-americana acima de tudo!", anunciou na rede social Twitter o ministro venezuelano de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

Índia

A Índia inicia no sábado a vacinação contra a covid-19, mas a utilização de uma vacina desenvolvida por um laboratório local e aprovada com urgência preocupa médicos e cientistas, que denunciam falhas nos ensaios clínicos. A colossal campanha de vacinação recorre a duas vacinas: a Covaxin, desenvolvida pela empresa de biotecnologia Bharat Biotech e pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica, e a Covishield, da AstraZeneca e Universidade de Oxford, ambas produzidas pelo Instituto Serum da Índia.

Cerca de 300 milhões de pessoas (o equivalente à população dos Estados Unidos) deverão ser inoculadas até julho, na primeira fase da campanha de vacinação, num país com 1,3 mil milhões de habitantes. A Covaxin recebeu aprovação de emergência no início de janeiro, antes da conclusão dos ensaios da fase 3. O Governo indiano indicou que a vacina desenvolvida no país foi aprovada em "modo de ensaio clínico", o que significa, na prática, que a campanha de vacinação substitui a fase 3. O anúncio chocou a organização independente que fiscaliza o sector farmacêutico, a All India Drug Action Network (AIDAN).

Europa

A Europa ultrapassou hoje os 30 milhões de casos de covid-19 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) deve emitir recomendações perante o surgimento de variantes mais contagiosas do novo coronavírus, que lançam receios de uma explosão da pandemia.

As mortes devido à covid-19 já estão a aproximar-se dos dois milhões e o número de pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 os 94 milhões de infeções em todo o mundo, contabilizados desde o final de dezembro de 2019.

Na Europa, cerca de 30.003.905 de contaminações foram oficialmente identificadas, de acordo um levantamento realizado até hoje, às 08:00, pela agência de notícias AFP, a partir de relatórios fornecidos pelas autoridades.

União Europeia

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira “acompanhar atentamente” as novas mutações do SARS-CoV-2 na União Europeia (UE), nomeadamente a originária do Brasil, e está em contacto com empresas farmacêuticas para garantir que as vacinas contra a covid-19 asseguram proteção.

“A Comissão, e em particular a Agência Europeia do Medicamento, estão a seguir atentamente as mutações e as novas estirpes [do novo coronavírus]”, declarou o porta-voz da Comissão Europeia para a área da Saúde, Stefan De Keersmaecker, falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

Escusando-se a responder diretamente sobre qual o nível de preocupação da Comissão Europeia sobre a estirpe brasileira, Stefan De Keersmaecker focou-se antes na questão da vacinação: “Estamos em contacto com vários produtores de vacinas para garantir que as vacinas podem também assegurar proteção”.

A mutação do novo coronavírus detetada recentemente no Japão e originária da Amazónia brasileira pode ser tão contagiosa quanto a do Reino Unido ou da África do Sul, segundo investigadores brasileiros.

Continente Africano

África registou nas últimas 24 horas mais 1.043 mortes por covid-19, para um total de 76.762, e 34.003 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 3.176.784 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 31.127, para um total de 2.594.088 desde o início da pandemia. A África Austral continua como a região mais afetada, registando 1.473.968 infetados e 38.694 mortes. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.296.806 casos e 35.852 mortos.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.007.458 infetados e 26.434 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 339.952 infeções e 6.341 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 275.313 e o de mortes ascende aos 3.568 e na África Central estão contabilizados 80.093 casos e 1.529 óbitos. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 8.421 mortos e 153.741 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.854 vítimas mortais e 456.334 infetados.