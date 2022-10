Covid-19. Portugal está com a 4.ª mortalidade mais alta da União Europeia

Com o número de mortes diárias por covid-19 a bater recordes em Portugal, o país tem subido no ranking da mortalidade causada por esta doença e apresenta já a 4ª taxa mais alta de óbitos por milhão de habitantes na União Europeia. A subida começou logo após o Natal e se a 28 de dezembro o país acompanhava a média da UE (6,8 mortes por milhão de habitantes e 7,1 respetivamente), após a primeira semana de janeiro as curvas começaram a distanciar-se cada vez mais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler