Covid-19. No arranque do ano, Portugal teve a 3.ª maior subida europeia (veja os gráficos)

Na comparação com os outros Estados-membros da União Europeia, Portugal apresenta a 3.ª maior subida no número médio de casos por habitante (+61,1%) desde o último relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Para além de Portugal, outros 13 aumentaram este indicador face à semana anterior. Irlanda (+175,2%) e Espanha (+66,5%) tiveram as maiores subidas em sete dias. Logo atrás de Portugal está Malta (+38,7%) e a República Checa (+35,2%). Os dados recuam ao início da semana deixando de fora os últimos dias em que o país bateu todos os recordes da pandemia.

INCIDÊNCIA ENTRE AS DUAS ÚLTIMAS SEMANAS

Em números absolutos, Portugal foi o 7.º Estado-membro da UE com mais novos casos no espaço de uma semana: 57.670. Espanha, Alemanha, França e Itália apresentam os valores mais elevados, todos com mais de 100 mil casos no mesmo período.

Na incidência de novos casos por habitante, República Checa (1513) e Irlanda (1254) lideram a tabela. Portugal fica em 5.º, com 901 casos em 14 dias, por 100 mil habitantes.

NOVOS CASOS SEMANAIS

Com o aumento de novos casos deste início de ano, Portugal volta a afastar-se da média dos parceiros europeus de onde descolou desde o início de novembro. A inversão da tendência decrescente das últimas semanas do ano na curva portuguesa já é visível no gráfico em baixo.

INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS NA EUROPA (2.ª VAGA)

Tendo em conta a população residente, Portugal subiu uma posição face à semana anterior e é agora o 9.º Estado-membro com mais casos reportados desde o início da pandemia, ou seja, segundo os dados reportados, cerca de 4,8% dos portugueses já terão estado infetados pelo SARS-CoV-2. A República Checa e o Luxemburgo têm a percentagem mais alta: 7,8%. No extremo oposto está a Finlândia com menos de um por cento.

Em números absolutos, 489 mil casos, a posição portuguesa mantém o mesmo lugar (11.º). França, Itália e Espanha são os países onde mais casos foram reportados desde o início do ano passado.

TOTAL DE CASOS REPORTADOS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Artigo atualizado a 14 de janeiro de 2021 com dados publicados no mesmo dia.

Sobre os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)

Desde o início da pandemia, uma equipa do ECDC recolhe o número de casos e mortes de covid-19, com base em relatórios de autoridades de saúde em todo o mundo. Este processo abrangente e sistemático foi realizado diariamente até 14/12/2020. O Expresso fez um acompanhamento regular do conjunto de dados diários, atualmente descontinuado, num artigo com última atualização a 17 de novembro de 2020. O ECDC optou por espaçar esses relatórios para períodos semanais de forma a garantir a fiabilidade dos dados na monitorização da pandemia covid-19 no mundo. Todas as semanas, entre segunda e quarta-feira, uma equipa de epidemiologistas examina e recolhe os dados mais recentes para publicação na quinta-feira. De seguida é feita uma triagem dos dados por um processo de análise epidémica, para o qual cada entrada é validada e documentada numa base de dados. O ECDC recebe atualizações regulares dos países da UE / EEE através do Sistema de Alerta Rápido e Resposta (EWRS), Sistema Europeu de Vigilância (TESSy), Organização Mundial da Saúde (OMS) e trocas de e-mail com outras entidades de saúde internacionais. Essas informações são complementadas pela triagem de cerca de 500 fontes adicionais em 196 países. Isso inclui sites de ministérios da saúde (43% do total de fontes), sites de institutos de saúde pública (9%), sites de outras autoridades nacionais (6%), sites da OMS e relatórios de situação da OMS (2%) e painéis oficiais e mapas interativos de instituições nacionais e internacionais (10%). Além disso, o ECDC examina as contas oficiais das autoridades nacionais nas redes sociais. Apenas os casos e mortes relatados pelas autoridades nacionais e regionais competentes dos países e territórios listados são agregados e validados na base do ECDC.