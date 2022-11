Covid-19. Bebé nasce de grávida infetada, ventilada e em coma

Em outubro, Elisângela Neves, 31 anos, foi infetada com o vírus SARS-CoV-2 e quase morreu. Estava grávida de 27 semanas, mas precisou de ser ventilada e ligada a uma máquina que respirou por ela. Uma cesariana de risco salvou-a e ao bebé, transformando-os num caso muito raro, agora objeto de estudo científico. Não são conhecidos mais de cinco dezenas em todo o mundo.

Quando um amigo com febre pediu que Adalberto Neves, 33 anos, lhe levasse medicamentos, ele não recusou. Foi sem máscara e voltou infetado, sem saber. Em casa, passou a doença à mulher grávida, de 31 anos, e à sogra. O filho, de cinco anos, escapou. Como a febre de Elisângela não baixava, foram ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, mas a unidade estava lotada. Voltaram para casa, para regressarem no dia seguinte. “Lembro-me de ter ido à casa de banho e não me recordo de mais nada. Só acordei 24 dias mais tarde e não tinha a minha barriga. Fiquei desesperada”, recorda.

