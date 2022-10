Segunda-feira foi registado o número mais elevado de mortes do século em Portugal

O país regista há oito dias consecutivos mais de 500 mortes por dia e esta segunda-feira morreram 637 pessoas, o que significa um pico de mortalidade que ainda não tinha sido registado neste século. O "Jornal de Notícias" comparou os dados do eVM, sistema de vigilância em tempo real, com os números do Instituo Nacional de Estatística, e este é o valor mais alto registado, pelo menos, desde 2000. Em relação à média do período de 2009/2019, há 248 mortes a mais.

Até agora, 2 de janeiro de 2017 era o dia com mais óbitos, com 572 mortes, e nesse ano, a gripe e a vaga de frio provocaram um excesso de 4467 mortes. No entanto, só dois dias ultrapassaram a barreira das 500 mortes, um cenário bem diferente do atual.

Em relação às mortes que ocorreram nos primeiros 11 dias do ano, num total de 5733 óbitos, 74% tinham idade igual ou superior a 75 anos. "O aumento de mortalidade em covid é essencialmente devido às regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo, onde o aumento dos internamentos covid tem subido mais nas últimas semanas", explicou o professor da Faculdade de Ciências de Lisboa, Carlos Antunes, acrescentando que "com hospitais no limite da sua capacidade, esta letalidade pode estar relacionada com a falta de capacidade hospitalar".