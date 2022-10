Deslocações dos portugueses atingem níveis superiores aos registados em pré-pandemia

Desde a semana do Natal que a mobilidade dos portugueses nos dias úteis tem atingido valores mais elevados do que os registados antes do período de pandemia. Ao "Jornal de Notícias", a consultora especializada em ciências de dados, a PSE, revelou que a tendência de aumento da mobilidade se tem verificado desde novembro, mês em que foi decretado o recolhimento obrigatório aos fins de semana, a partir das 13h, nos concelhos de risco elevado.

"A partir do momento em que se impuseram restrições, a mobilidade aumentou durante os dias úteis e, em determinados períodos, chegou mesmo a ultrapassar os valores registados antes da pandemia", explicou Nuno Santos, especialista em análise de dados da PSE, ao "Jornal de Notícias".

As deslocações dispararam na semana do Natal, fruto do alívio das restrições e foi, aliás, entre os dias 21 e 23 do último mês do ano que a mobilidade começou a atingir valores mais altos do que os registados antes de março de 2020. Os mesmo níveis de registo foram atingidos no dia 30, antes do regresso das restrições impostas pelo Governo, e em todos os dias úteis da semana passada, à exceção de quinta-feira.

Em relação aos fins de semana, a consultora aponta para um respeito pelas medidas de recolher obrigatório e refere que o primeiro dia do ano registou um índice de mobilidade mais baixo.