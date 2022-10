Covid-19. Madeira com mais 106 casos e mais duas mortes

A Madeira registou esta quarta-feira 106 novos casos positivos de covid-19, passando a contabilizar 2.967 doentes confirmados e mais dois óbitos, de duas nonagenárias, elevando para 22 as mortes associadas à pandemia, revelou a autoridade de saúde.

Os 106 novos casos de covid-19 de hoje dizem respeito a quatro importados (dois do Reino Unido, um de Itália e um de Lisboa e Vale do Tejo) e 102 de transmissão local que, segundo a Direção Regional de Saúde (DRS), são "na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos".

Entre os casos positivos de hoje, seis correspondem a profissionais do setor da Educação identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de ensino e de educação no concelho de Machico.

A DRS revela haver hoje mais 56 casos recuperados, passando a região a contabilizar 1.613 casos recuperados.

Segundo o organismo da Saúde, duas doentes, de 91 e 98 anos, que se encontravam internadas na Unidade Polivalente da covid-19 com comorbilidades associadas, faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, elevando para 22 os óbitos relacionados com a doença na Madeira.

A região tem 1.332 casos ativos dos quais 131 são importados e 1.201 de transmissão local, encontrando-se 64 pessoas internadas, 55 em Unidades Polivalentes e nove na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A DRS ainda haver 343 novas situações em estudo e que 2.305 pessoas estão sob vigilância ativa.

Por seu lado, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil (SRSPC) informa que hoje foram realizados 424 testes rápidos de antigénio no concelho da Calheta ao pessoal afeto às sete escolas do concelho, tendo todos sido negativos.

Desde o dia de 04 de janeiro foi iniciado a testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos da Região nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Santo, Porto Moniz, Santa Cruz, Machico e Calheta.

A SRSPC adianta que quinta-feira estão agendados os testes rápidos aos concelhos da Ponta do Sol e São Vicente e que até à data foram realizados mais de 10 mil testes rápidos de antigénio.

Até hoje foram contabilizados na região 4.426 casos suspeitos de covid-19 dos quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.963.557 mortos resultantes de mais de 91,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.