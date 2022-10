Covid-19. Pedro Sánchez presta apoio a Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, prestou esta terça-feira o seu apoio ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve na segunda-feira um teste positivo ao novo coronavírus, embora sem sintomas.

"Transmito o meu abraço e apoio ao Presidente português após o teste positivo para a covid-19. Continuamos a enfrentar esta pandemia com a responsabilidade de cada um de nós e com o valioso trabalho da comunidade científica e da saúde", escreveu Sánchez na rede social Twitter.

O Chefe do Executivo emitiu esta mensagem antes de presidir, no Palácio da Moncloa, à primeira reunião do ano realizada esta manhã pelo Conselho de Ministros, encontro marcado para avaliar os efeitos da tempestade Filomena, a evolução da pandemia e a campanha de vacinação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve na segunda-feira um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a um inquérito epidemiológico após ter testado positivo ao novo coronavírus e realizou novo teste de diagnóstico, aguardando o resultado dentro de horas.