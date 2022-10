Covid-19. Novo recorde de mortes (155), mais 7259 infetados e 6028 recuperados em Portugal

Portugal volta a bater o recorde de mortes num só dia devido à covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela que mais 155 pessoas morreram por complicações relacionadas com a doença, e ainda que há mais 7259 infeções identificadas e 6028 recuperados.

A situação também está a complicar-se ao nível dos internamentos: há esta terça-feira 4043 doentes nos hospitais, mais 60 do que na véspera. As UCI são outro motivo de preocupação, uma vez que estão prestes a atingir as 600 camas ocupadas (há hoje mais 32, num total de 599).

Os números gerais desde o início da pandemia são os seguintes: 110.388 casos ativos, 8080 óbitos, 496.552 casos confirmados de infeção, 378.084 recuperados e 125.296 contactos em vigilância. Há agora 110.388 casos ativos no país, depois de mais um salto de 1076 nas últimas 24 horas.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +1,48%

Casos ativos: +0,98%

Óbitos: +1,96%

Internados: +1,51%

UCI: +5,64%

Recuperados: +1,62%

26,7% dos novos infetados são pessoas com mais de 60 anos

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos diários (3201, total: 163.754), seguindo-se o Norte (2180, total: 238.581), Centro (63.048, total: 1129), Alentejo (434, total: 15.730), Algarve (143, total: 10.571), Açores (101, total: 2656) e Madeira (71, total: 2212).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi também a mais atingida no que diz respeito aos óbitos nas últimas 24 horas: morreram 68 pessoas (total: 2843). As restantes vítimas mortais ocorreram no Norte (36, total: 3533), Centro (36, total; 1233), Alentejo (12, total: 336), Algarve (1, total: 93), Madeira (2, total: 20). Os Açores, que não tiveram vítimas, mantêm a cifra de 22 óbitos.

O documento da DGS dá conta de mais 1941 novos casos em pessoas com mais de 60 anos (26,7% do total). Há também mais 1006 casos de infeção identificados em crianças e jovens até aos 19 anos. Em baixo, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando tudo começou por cá:

0-9 anos: 25.928 (+327)

10-19 anos: 45.041 (+679)

20-29 anos: 75.915 (+1081)

30-39 anos 73.854 (+1020)

40-49 anos: 82.009 (+1145)

50-59 anos: 72.823 (+1066)

60-69 anos: 48.803 (+848)

70-79 anos: 31.889 (+543)

+80 anos: 40.290 (+550)

Morreram mais de 100 doentes com mais de 80 anos. Perdeu a vida mais uma pessoa na casa dos 40 anos, e ainda outras quatro na faixa etária 50-59 anos. Quanto às vítimas mortais provocadas desde o início desta crise sanitária, este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6

30-39 anos: 15

40-49 anos: 73 (+1)

50-59 anos: 214 (+4)

60-69 anos: 675 (+17)

70-79 anos: 1657 (+25)

+80 anos: 5437 (+108)