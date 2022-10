Covid-19 no 🌏: Reino Unido com 1243 mortos num dia; França com mais 20 mil infetados pondera recolher obrigatório às 18 horas

A pandemia de covid-19 já provocou a morte de pelo menos 1.945.437 em todo o mundo, avança a agência francesa de notícias AFP.

Segundo a mesma fonte, foram oficialmente diagnosticados mais de 90.807.760 casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 55.908.500 já foram considerados curados.

Em baixo, as atualiza√ß√Ķes e desenvolvimentos da pandemia nos quatro cantos do mundo.

França

Nas √ļltimas 24 horas, Fran√ßa reportou 19.753 novos casos de covid-19, elevando assim o total de infetados no pa√≠s desde o in√≠cio da pandemia a 2.806.590.

Desde segunda-feira, morreram 362 pessoas em Fran√ßa nos hospitais, e o n√ļmero total de mortos no pa√≠s j√° atingiu 68.802. H√° atualmente 24.703 novos pacientes internados, dos quais 2.678 em cuidados intensivos.

O Presidente franc√™s, Emmanuel Macron, vai reunir na manh√£ de quarta-feira o Conselho de Defesa, que toma as decis√Ķes mais significativas sobre novas medidas sanit√°rias, e √© poss√≠vel que o recolher obrigat√≥rio nacional seja antecipado para as 18h00, segundo avan√ßam meios de comunica√ß√£o franceses.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 1.243 mortes por covid-19, o segundo valor di√°rio mais alto na pandemia, e 45.533 novos casos nas √ļltimas 24 horas. O n√ļmero de mortes representa um grande aumento face √†s 529 da v√©spera, mas pode derivar do atraso no processamento de dados no fim de semana.

Desde o in√≠cio da pandemia, o Reino Unido j√° totaliza 83.203 mortes. O Governo brit√Ęnico reiterou que est√° determinado em fazer respeitarem as regras do confinamento decretado na semana passada, e que a pol√≠cia vai aplicar multas de forma mais severa aos infratores.

O Governo ingl√™s tem estado sob press√£o para apertar as regras e clarificar algumas situa√ß√Ķes, nomeadamente at√© que dist√Ęncia as pessoas podem afastar-se de casa, de onde podem sair apenas para fazer compras essenciais, fazer exerc√≠cio, trabalhar ou ter assist√™ncia m√©dica.

Inglaterra entrou em confinamento durante pelo menos seis semanas, o que implica o encerramento de escolas e da maioria de comércio não essencial, enquanto bares e restaurantes só podem vender comida para fora.

Alemanha

A Alemanha somou hoje 12.802 novos casos de covid-19 e 891 mortos nas √ļltimas 24 horas, informou hoje o Instituto Robert Koch (RKI), o centro epidemiol√≥gico nacional.

O máximo de contágios registou-se no dia 18 de dezembro com 33.777 casos e o de óbitos na sexta-feira passada com a morte de 1188 pessoas.

A incid√™ncia acumulada nos √ļltimos sete dias, no conjunto do pa√≠s aumentou at√© aos 164,5 casos por cada 100 mil habitantes.

No total, a Alemanha registou 1.933.826 cont√°gios por SARS CoV-2 sendo que 1.570.00 superaram a doen√ßa. O n√ļmero total de v√≠timas mortais da pandemia √© de 41.577 e 322.000 est√£o atualmente infetadas.

Israel

O Minist√©rio da Sa√ļde de Israel anunciou que 9589 novos casos do SARS-CoV-2 foram hoje detetados no pa√≠s, o maior n√ļmero desde o in√≠cio da pandemia, elevando o total de infe√ß√Ķes para mais de meio milh√£o.

Com estes novos casos, Israel, que tem nove milh√Ķes de habitantes, atingiu 504.269 infetados desde o in√≠cio da pandemia, dos quais quase 75.000 casos ainda est√£o ativos e mais de 1000 pessoas est√£o em estado grave.

H√° mais de tr√™s meses que Israel n√£o registava um n√ļmero recorde de infe√ß√Ķes, sendo que j√° se passaram quase tr√™s semanas ap√≥s o in√≠cio do terceiro confinamento no pa√≠s.

Estados Unidos

Os Estados Unidos contabilizaram na segunda-feira 375.892 mortes provocadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, além de 22.589.424 casos confirmados, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais afetado, com 39.834 mortos, seguido pelo Texas (30.585), Calif√≥rnia (30.114), Florida (23.071) e Nova Jersey (19.854). Outros estados con um grande n√ļmero de √≥bitos s√£o Illinois (19.363), Pensilv√Ęnia (17.802), Michigan (14.192), Massachusetts (13.151) e Ge√≥rgia (11.475). Em rela√ß√£o ao n√ļmero de casos, a Calif√≥rnia soma 2.738.088, seguindo-se o Texas (1.988.619), Florida (1.488.586), Nova Iorque (1.149.771) e Illinois (1.033.526).

√ćndia

A √ćndia registou 167 mortos por covid-19 e 12.584 infetados nas √ļltimas 24 horas, prosseguindo a redu√ß√£o de casos e √≥bitos dos √ļltimos dias, informou hoje o Minist√©rio da Sa√ļde indiano. Este √© o segundo dia consecutivo em que o n√ļmero di√°rio de mortes provocadas pelo novo coronav√≠rus fica abaixo de 200, o que j√° n√£o acontecia desde maio de 2020, segundo a imprensa local.

O total di√°rio de infe√ß√Ķes tamb√©m √© o mais baixo desde meados de junho de 2020, quando o pa√≠s ultrapassou pela primeira vez os 12.000 casos. A √ćndia atingiu o valor mais alto de infe√ß√Ķes em meados de setembro, com 97.894 cont√°gios num s√≥ dia, mas tem vindo a reduzir a progress√£o da doen√ßa nos √ļltimos meses.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou mais de 10,4 milh√Ķes de casos do novo coronav√≠rus (10.479.179), mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos, que no √ļltimo balan√ßo contavam com mais de 22,5 milh√Ķes. Com um total de 151.327 mortes, a √ćndia √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

México

O M√©xico contabilizou 662 mortes provocadas por covid-19 e 7594 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, anunciaram as autoridades mexicanas. Desde o in√≠cio da pandemia, verificaram-se 134.368 mortes e 1.541.633 casos confirmados.

O M√©xico continua a ser o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o 13.¬ļ em n√ļmero de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O pa√≠s iniciou a campanha de vacina√ß√£o em 24 de dezembro, tendo j√° vacinado mais de 87 mil trabalhadores do setor da sa√ļde. O Presidente mexicano, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, informou que o M√©xico dever√° receber hoje o primeiro grande carregamento da vacina da farmac√™utica norte-americana Pfizer, de 436.800 doses.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou hoje que identificou 55 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, 42 dos quais por cont√°gio local. A maior partes dos casos locais (40) registaram-se na prov√≠ncia de Hebei, que circunda Pequim, onde foi detetado um novo surto. As autoridades chinesas impuseram uma quarentena √† capital, Shijiazhuang, com 11 milh√Ķes de habitantes, de pelo menos uma semana, e v√£o fazer uma segunda ronda de testes a todos os residentes. Os dois outros casos de cont√°gio local foram detetados em Pequim na prov√≠ncia de Heilongjiang.

J√° os 13 casos importados foram diagnosticados nas cidades de Xangai e de Tianjin e nas prov√≠ncias de Guangdong, Henan, Liaoning, Fujian, Yunnan e Shaanxi. Os 55 casos identificados nas √ļltimas 24 horas representam quase metade da v√©spera, quando o pa√≠s anunciou 103 infe√ß√Ķes, o valor di√°rio mais alto desde julho. As autoridades chinesas indicaram ainda que foram detetados 81 doentes assintom√°ticos, 10 dos quais oriundos do exterior, apesar de estes casos s√≥ serem considerados confirmados se manifestarem sintomas.

* em atualização