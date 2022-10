SNS24 atendeu quase 37 mil chamadas na quinta-feira e a procura aproxima-se dos recordes de novembro, no pico da segunda vaga

O centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24) atendeu na primeira semana semana do ano uma média de 27 mil chamadas por dia, valores que, segundo o "Público", se aproximam dos registados em novembro, mês em que se registou o maior aumento do número de casos positivos de covid-19. Aliás, no ano passado, os profissionais do SNS24 atenderam cerca de quatro milhões de chamadas, quase o triplo de 2019.

Ao "Público", os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) referiram que entre outubro e novembro do ano passado foram "atendidas 1.424.946 chamadas, um número praticamente igual ao de 2019 (1.485.808)". Um dos dias de novembro ficou registado como aquele em que foram atendidas mais chamadas, passando a barreira das 38 mil, mas já este ano, na quinta-feira passada, os profissionais atenderam quase 37 mil chamadas. Segundo os SPMS, na primeira semana do ano, "foram atendidas 190.058 chamadas" e registaram-se quatro dias com mais de 30 mil atendimentos.

No últimos sete dias do ano, apontam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, "tinham sido atendidas 126.860, uma subida de 50% de uma semana para a outra".

O "Público" refere ainda que a Linha de Aconselhamento Psicológico realizou, entre abril e dezembro, 57.652 atendimentos. Destas chamadas, 4.447 eram feitas por profissionais de saúde.