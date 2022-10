Covid-19. Requisição civil de hospitais privados à vista em Lisboa

A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira avançar com "outros mecanismos", como a requisição civil, para garantir apoio aos hospitais públicos, sobretudo na região de Lisboa. Marta Temido explicou que há 19 convenções celebradas no Norte do país com os setores privado e social para garantir 150 camas para doentes covid e outras tantas para doentes não-covid mas em Lisboa a capacidade é menor. São apenas cerca de 100 camas e muito espalhadas por várias instituições, o que “dificulta a gestão dos processos dos doentes”.

“Há outros mecanismos que podemos lançar mão caso seja necessário”, disse a ministra, acrescentando que o Governo está a ponderar outras soluções em casos em que não é possível chegar a acordo. “Estamos a equacionar outras soluções, nalguns casos o acordo não se afigura possível e precisamos garantir que todo o sistema de saúde está a disposição”, afirmou a ministra, frisando que “é vital” os vários setores ajudarem.

Questionada sobre a requisição civil, a ministra lembrou que a utilização da capacidade de outros setores, preferencialmente por acordo, “está prevista no decreto presidencial que enquadra o estado de emergência” mas, ainda assim: “Não hesitaremos em lançar mão desse mecanismo, quando não conseguirmos, por acordo, nunca dispensando a justa compensação prevista nos termos da lei da requisição civil, ultrapassar as dificuldades.”

Já sobre os hospitais de campanha, a ministra explicou que “há várias estruturas com várias tipologias de resposta”, desde o apoio à retaguarda, maioritariamente para questões sociais e de alta social, estruturas medicalizadas, como o centro de apoio médico em Belém, das Forças Armadas, e estruturas hospitalares para agudos.

“Acima de tudo estamos cá para responder aos portugueses”, disse Marta Temido, que falava durante uma visita ao polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas.