Covid-19. Novo recorde de mortes (122), mais 5604 infetados e 2948 recuperados em Portugal

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 122 óbitos em Portugal por covid-19 nas últimas 24 horas — um valor recorde em 24 horas — e 5604 novos casos.

O número de novos infetados é o mais baixo dos últimos seis dias - algo habitual às segundas-feiras, devido à diminuição de testes realizados ao fim de semana -, mas os óbitos superam, ainda que ligeiramente, o anterior recorde de 118 , relativo a sexta-feira. Trata-se já do quarto dia consecutivo com mais de 100 óbitos. Nos últimos sete dias morreram 729 doentes com covid-19, o que dá uma média de 104 vítimas mortais por dia, um valor que subiu a partir de dia 8 de janeiro: 90,91,95, 118, 111, 102, 122. A taxa de letalidade, que neste caso se calcula em função de mortes em casos identificados, está nos 1.62%.

O país tem mais 213 pessoas internadas nos hospitais portugueses, aproximando Portugal perigosamente das 4000 hospitalizações (3983). Nas Unidades de Cuidados Intensivos há agora 567 camas ocupadas, depois de um aumento de nove doentes críticos nas últimas 24 horas.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +1,16%

Casos ativos: +2,37%

Óbitos: +1,56%

Internados: +5,65%

UCI: +1,61%

Recuperados: +0,80%

As autoridades de saúde revelam ainda que, para além dos 2948 recuperados nas últimas 24 horas, há agora 120.292 contactos sob vigilância, um aumento de 3082 face à véspera.

Açores com 138 novos casos, o dia mais grave da pandemia

Os Açores, que pela segunda vez superam os 100 casos diários, registaram o dia mais grave desta crise sanitária, com 138 novos casos. Lisboa e Vale do Tejo, com mais 2158 casos de infeção, voltou a somar mais casos do que o Norte (1498). Seguem-se 997 casos no Centro, 519 no Alentejo, 233 no Algarve e 61 na Madeira. Quanto a números absolutos de casos (e mortes), a fotografia do país fica assim:

Norte: 236.401 casos (1498 mortes)

LVT: 160.553 (2158)

Centro: 61.919 (1197)

Alentejo: 15.296 (324)

Algarve: 10.428 (92)

Açores: 2555 (22)

Madeira: 2141 (18)

Em baixo, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando tudo começou por cá:

0-9 anos: 25.601

10-19 anos: 44.362

20-29 anos: 74.834

30-39 anos:72.834

40-49 anos: 80.864

50-59 anos: 71.757

60-69 anos: 47.955

70-79 anos: 31.346

+80 anos: 39.740

Quanto às vítimas mortais provocadas desde o início desta crise sanitária, este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6

30-39 anos: 15

40-49 anos: 72

50-59 anos: 210

60-69 anos: 658

70-79 anos: 1632

+80 anos: 5329