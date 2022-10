Covid-19. Hospitais não administraram vacinas nos primeiros três dias do ano

Depois de todas as unidades hospitalares que receberam vacinas nos dias 26 e 28 de dezembro terem administrado as respetivas doses num prazo entre 48 horas e 72 horas, a vacinação contra a covid-19 parou nos primeiros três dias do ano. De acordo com o "Correio da Manhã", os hospitais do Serviço Nacional de Saúde não tinham, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, vacinas para administrar e, uma das causas apontadas pela Ordem dos Enfermeiros é o desperdício de doses.

"Os enfermeiros, assim como os farmacêuticos, que são quem mais lida com vacinas, seguem sempre as recomendações dos fornecedores. A Pfizer diz que cada fresquinho dá para seis doses. Qual a razão para a maioria dos hospitais ter extraído apenas cinco?", questionou Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, acrescentando que "se a sexta tivesse sido aproveitada, não tinham ido para o lixo milhares de doses". No entanto, a Agência Europeia de Medicamentos só aprovou esta sexta-feira a recomendação para utilizar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer.

A vacinação continuou a 4 de janeiro, dia em que chegaram a Portugal cerca de 80 mil vacinas, e estas vacinas foram, aliás, distribuídas pelos centros hospitalares e pelos lares, que já começaram a administrar a vacina a trabalhadores e utentes. Em relação aos hospitais, o "Correio da Manhã" refere que a maioria já voltou a parar a vacinação no dia 7 por ter esgotado o stock.