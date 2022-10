Covid-19 no 🌏: França ultrapassa 2,5 milhões de casos ativos; Reino Unido alerta para a falta oxigénio nos hospitais

Em todo o mundo, a pandemia covid-19 j√° provocou pelo menos 1.926.570 mortos e mais de 89 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP

Acompanhe aqui a evolu√ß√£o do surto desde o √ļltimo dia.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 529 mortes e 46.169 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, divulgou esta segunda-feira o governo brit√Ęnico, admitindo o risco de falta de oxig√©nio nos hospitais.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, reconheceu existir o risco de escassez de abastecimento de oxig√©nio em alguns hospitais espalhados pelo pa√≠s devido ao elevado n√ļmero de infetados internados com necessidade de ventila√ß√£o. "√Č uma corrida contra o tempo porque todos podem ver a amea√ßa que o nosso NHS [servi√ßo de sa√ļde p√ļblico] enfrenta, a press√£o que tem, a necessidade de cuidados intensivos, a press√£o em camas com ventilador, at√© mesmo a falta de oxig√©nio em alguns s√≠tios", vincou.

Atualmente est√£o hospitalizados 32.294 pacientes com covid-19, um aumento de 22% face √† segunda-feira passada. O diretor-geral da Sa√ļde de Inglaterra alertou que as pr√≥ximas semanas v√£o ser as piores da pandemia de covid-19 no Reino Unido devido √† sobrecarga dos hospitais p√ļblicos, os quais est√£o a cancelar outro tipo de tratamentos devido ao elevado n√ļmero de infetados com necessidade de internamento. "Este √© o momento mais perigoso que tivemos em termos de n√ļmeros", admitiu Chris Whitty.

França

Nas √ļltimas 24 horas, Fran√ßa registou 310 mortos devido √† covid-19, elevando assim o total desde o in√≠cio da pandemia a 67.750 mortes. O pa√≠s identificou mais 3582 pessoas infetadas no √ļltimo dia, e desde o √ļltimo dia j√° soma 2.786.838 cont√°gios, tendo sido consideradas recuperadas 203.072 pessoas.

O pa√≠s mant√©m de momento 2.515.706 casos ativos de covid-19, dos quais 2676 doentes em situa√ß√£o cr√≠tica. Nos √ļltimos sete dias, houve 24.812 novos pacientes com a infe√ß√£o nos hospitais franceses e 2.666 foram admitidos nos cuidados intensivos. Desde domingo, foram identificados 3.582 novos casos de covid-19, elevando assim o total de mortes desde o in√≠cio da pandemia para 2.783.256.

Alemanha

A Alemanha registou 12.497 novas infe√ß√Ķes por novo coronav√≠rus que provoca a covid-19 e 343 mortes nas √ļltimas 24 horas, segundo o mais recente balan√ßo do Instituto Robert Koch (RKI).

O n√ļmero de positivos desde o an√ļncio do primeiro cont√°gio no pa√≠s √© de 1.921.024, com 40.686 mortes. Cerca de 1.545.500 pessoas foram dadas como recuperadas, de acordo com estimativas do RKI.

O n√ļmero m√°ximo de infe√ß√Ķes foi registado no dia 18 de dezembro com 33.777, enquanto na √ļltima sexta-feira foi registado um novo recorde de mortes, com 1.188 v√≠timas.

No início da semana, os valores são mais baixos, entre outros motivos, porque são realizados menos exames ao fim de semana.

O n√ļmero de pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensiva no domingo era de 5.320, dos quais 3.049 recebem ventila√ß√£o assistida, segundo dados do a Associa√ß√£o Interdisciplinar Alem√£ de Terapia Intensiva e Medicina de Emerg√™ncia (DIVI).



Micronésia

Os Estados Federados da Micronésia, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registaram o primeiro caso de covid-19 desde o início da pandemia, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias.

Em mar√ßo de 2020, a na√ß√£o insular localizada no Pac√≠fico, formada pelos estados de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, instaurou as restri√ß√Ķes mais duras do mundo a visitantes, proibindo a entrada a quem tivesse estado num pa√≠s onde existisse pelo menos um caso confirmado de covid-19.

O presidente da Micron√©sia, David Panuelo, considerou a not√≠cia "alarmante" para o arquip√©lago, com 100.000 habitantes, garantindo no entanto que a pessoa infetada est√° sob rigorosa vigil√Ęncia. "Por esta raz√£o, os cidad√£os devem manter a calma", apelou, assegurando que a situa√ß√£o "est√° sob controlo", num discurso transmitido pela televis√£o.

Em causa está um marinheiro de um navio governamental, o "Chief Mailo", que tinha sido enviado para as Filipinas para ser reparado. Segundo o chefe de Estado, o doente e a restante tripulação permanecem no navio.

Os pa√≠ses insulares do Pac√≠fico, com sistemas fr√°geis de sa√ļde, proibiram a entrada a estrangeiros pouco depois do in√≠cio da pandemia. No final de outubro de 2020, as Ilhas Marshall e as Ilhas Salom√£o registaram os primeiros casos de covid-19, mas at√© agora conseguiram evitar quaisquer casos de transmiss√£o na popula√ß√£o. As ilhas e territ√≥rios de Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga e Tuvalu continuam sem ser afetados pela doen√ßa.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou que identificou 103 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o valor mais alto desde finais de julho, com 85 casos por cont√°gio local. As transmiss√Ķes a n√≠vel local foram quase o dobro das anunciadas no domingo (48) e cinco vezes mais que as divulgadas no s√°bado (17).

A maior partes dos casos locais (82) foram registados na prov√≠ncia de Hebei, que circunda Pequim, onde foi detetado um novo surto. Desde ent√£o, as autoridades chinesas impuseram uma quarentena √† capital, Shijiazhuang, com 11 milh√Ķes de habitantes, de pelo menos uma semana, e v√£o testar todos os residentes.

Os três outros casos de contágio local foram detetados na província de Liaoning (nordeste) e em Pequim. Já os 18 casos importados foram diagnosticados nas cidades de Xangai e de Tianjin e nas províncias de Guangdong, Liaoning, Fujian, Yunnan e Shaanxi.

As autoridades chinesas indicaram que foram detetados 76 doentes assintom√°ticos, 15 dos quais oriundos do exterior, apesar de estes casos s√≥ serem considerados confirmados se manifestarem sintomas. A Comiss√£o de Sa√ļde da China disse que, nas √ļltimas 24 horas, 18 pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 673, incluindo 20 em estado grave. O organismo n√£o anunciou novas mortes devido √† covid-19, pelo que o n√ļmero permaneceu em 4.634, o mesmo desde maio de 2020.

México

O M√©xico contabilizou 502 mortes provocadas por covid-19 e 10.003 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, tendo registado tamb√©m o primeiro caso da nova estirpe detetada no Reino Unido, anunciaram as autoridades mexicanas.

Trata-se de um viajante de 56 anos proveniente de Amesterdão, a capital holandesa, que chegou à Cidade do México em 28 de dezembro, informou o diretor de Epidemiologia mexicano, José Luis Alomía, em conferência de imprensa.

O doente foi hospitalizado em 04 de janeiro, estando numa unidade de cuidados intensivos, informou a mesma fonte. As autoridades mexicanas identificaram j√° duas pessoas com sintomas e 31 assintom√°ticas relacionadas com este caso, estando 12 em an√°lise.

Desde o in√≠cio da pandemia, o M√©xico contabilizou 133.706 mortes e 1.534.039 infe√ß√Ķes. O M√©xico continua a ser o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o 13.¬ļ em n√ļmero de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O pa√≠s iniciou a campanha de vacina√ß√£o em 24 de dezembro, tendo j√° vacinado mais de 81 mil trabalhadores do setor da sa√ļde.

√ćndia

A √ćndia registou 161 mortos por covid-19 e 16.311 infetados nas √ļltimas 24 horas, os valores mais baixos em mais de seis meses, informou hoje o Minist√©rio da Sa√ļde indiano.

Esta √© a primeira vez desde maio de 2020 que o n√ļmero di√°rio de mortes fica abaixo dos 200, segundo a imprensa local. O total di√°rio de casos tamb√©m √© o mais baixo desde 24 de junho de 2020, quando o balan√ßo foi de 15.968 casos, para subir no dia seguinte para 16.900, ent√£o o valor mais alto registado no pa√≠s. O pa√≠s atingiu o valor mais alto de infe√ß√Ķes em meados de setembro, com 97.894 cont√°gios num s√≥ dia, mas tem vindo a reduzir a progress√£o da doen√ßa nos √ļltimos meses.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou mais de 10,4 milh√Ķes de casos do novo coronav√≠rus (10.466.595), mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos. Com um total de 151.160 mortes, a √ćndia √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O pa√≠s tem atualmente 222.526 casos ativos da doen√ßa.

√Āfrica

√Āfrica registou nas √ļltimas 24 horas mais 584 mortes por covid-19 e 29.267 novos casos de infe√ß√£o, elevando os n√ļmeros totais para 72.705 e 3.051.036, respetivamente, segundo os √ļltimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero de recuperados nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o nas √ļltimas 24 horas foi de 15.940 para um total de 2.466.432 desde o in√≠cio da pandemia.

A √Āfrica Austral permanece como a regi√£o mais afetada, registando 1.391.189 infetados e 35.654 mortes. S√≥ a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.231.596 casos e 33.163 mortos.

O Norte de √Āfrica √© a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 984.035 casos e 25.931 v√≠timas mortais.

A √Āfrica Oriental contabiliza 332.573 infe√ß√Ķes e 6.165 mortos, enquanto na √Āfrica Ocidental o n√ļmero de infe√ß√Ķes √© de 263.953 e o de mortes ascende aos 3.444, e na √Āfrica Central est√£o contabilizados 78.286 casos e 1.511 √≥bitos.

O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 8.197 mortos e 149.792 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.743 v√≠timas mortais e 452.532 infetados.

Entre os seis pa√≠ses mais afetados est√£o tamb√©m a Tun√≠sia, com 5.215 mortos e 159.276 infetados, a Arg√©lia, com 2.807 √≥bitos e 102.144 casos, a Eti√≥pia, com 1.994 v√≠timas mortais e 128.316 infe√ß√Ķes, e o Qu√©nia, com 1.710 √≥bitos e 98.271 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 416 óbitos e 18.193 casos, seguindo-se Moçambique (192 mortos e 21.939 casos), Cabo Verde (114 mortos e 12.392 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.296 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.478 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.066 casos).

Em atualização