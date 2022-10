Covid. O caso dos países com melhores resultados no Natal e ano novo (e ainda um número preocupante para Portugal: 20.000)

Com a atual “taxa diária de aumento de casos em Portugal, que anda nos 8,3%, corremos o risco de duplicar os números e daqui a nove dias podemos estar com 20 mil novos casos diários”, aponta ao Expresso Carlos Antunes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem trabalhado nas projeções matemáticas da pandemia.

Certo é que de acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), Portugal encontrava-se no início desta semana com a quinta maior subida no número de casos por habitante, sendo o 10º Estado-membro com mais casos reportados desde o início da pandemia, com um registo de que 4,2% dos portugueses já terão estado infetados pelo SARS-CoV-2.

Porém, a projeção de se chegar a 20 mil casos diários “é algo que o nosso sistema de saúde não tem capacidade para enfrentar”, sublinha Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. “Espero que haja uma intervenção clara de modo a evitar chegar a esses números e que se aumente drasticamente a testagem”, diz ao Expresso, na expectativa de que “o Governo seja assertivo e claro na abordagem que vai seguir”.

Assumindo que medidas mais restritivas seguramente reduzem a propagação do vírus, o médico admite que “não podem ser tomadas de ânimo leve”. Ricardo Mexia alerta para “a importância de as pessoas perceberem que não podem aliviar os seus comportamentos só porque já existe uma vacina e tenham consciência da necessidade de reduzir contactos”.

Confinamento reduziu casos em vários países

Já Carlos Antunes lembra que foram medidas restritivas de confinamento que permitiram que países como a Holanda, a Dinamarca e a Áustria sejam dos países europeus que mais conseguiram inverter a curva de novas infecções de Sars-Cov-2 nas últimas semanas. “A Dinamarca conseguiu recuar de 3700 casos diários a 19 de dezembro para 1800 agora, o que significa que em 15 dias conseguiu reduzir o número de casos diários para metade”, sublinha. O analista de dados lembra que na primeira vaga, em março de 2020, “Portugal levou um mês a inverter a curva”. Já a Áustria chegou a ter 7000 casos diários, quando Portugal andava nos 5000, “mas nós andamos agora nos 10 mil e eles já estabilizaram num planalto de 2000 casos diários”, constata.

Para estes resultados, Carlos Antunes não tem dúvidas de que “contribuíram as medidas que determinaram o fecho de serviços não essenciais e de escolas em novembro”. Por isso defende que, “por muito difícil que seja tomar este tipo de medidas, o princípio deve ser o de maximizar a precaução”.

A Holanda conseguiu baixar de 906 para 759 a variação da incidência de novos casos de covid-19 reportados por 100 mil habitantes, entre a última semana de 2020 e a primeira de 2021. Para tal terá contribuído o confinamento decretado desde 15 de dezembro, que levou ao fecho de lojas não essenciais e escolas durante cinco semanas. Também a Dinamarca determinou antes do Natal o encerramento de centros comerciais e comércio não essencial, assim como espaços culturais e desportivos e de escolas a partir do quinto, para enfrentar a segunda vaga de covid-19, e conseguiu baixar de 790 para 590 os novos casos por 100 mil habitantes no mesmo período.

Na Áustria, o confinamento geral foi decretado de 26 de dezembro a 24 de janeiro, com lojas e escolas encerradas e a imposição de testes em massa à população na próxima semana para definir quem pode deixar o confinamento a partir de 18 de janeiro. Estas medidas foram decretadas na sequência de o país ter chegado aos cerca de mil casos por 100 mil habitantes em meados de novembro. Um mês e meio depois estão a cerca de um terço. Este sábado, os dados estatísticos revelam 325 casos por 100 mil habitantes na Áustria.

Já em Portugal, os valores são mais do dobro (815) dos da da Áustria e 63% acima da média de casos por 100 mil habitantes na Europa (498).

Em rota ascendente de contaminações têm estado também a Irlanda e o Reino Unido, o que, no entender de Carlos Antunes, "deverá estar relacionado com a nova variante do vírus Sars-CoV-2, que terá feito disparar os números". Na Irlanda, o número de casos diários disparou de 1700 a 1 de janeiro para 8000 casos a 8 de janeiro. A Irlanda e o Reino Unido estavam este sábado com números que apontam para 1000 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.