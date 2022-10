Covid-19. Mais 7502 infetados, 102 mortes e 3028 recuperados. Maior aumento de internados desde abril

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 7502 novos casos de covid-19 e 102 óbitos em Portugal nas últimas 24 horas.

As infeções detetadas este domingo são menos do que nos últimos quatro dias, em que estiveram sempre na casa das 10 mil, mas mesmo assim não chegam para compensar as recuperações. Com mais 3028 doentes curados da infeção, os casos ativos em Portugal sobem para 106.778 (+4372), depois de ontem terem passado a barreira dos 100 mil.

Em relação a vítimas mortais nesta pandemia, o valor diário voltou a descer ligeiramente em relação a sábado (já tinha descido face a sexta), mas ainda ficou acima das 100 pessoas. É o terceiro dia consecutivo em que isso acontece. Estes 102 óbitos elevam o total nacional para 7803.

MANTÉM-SE ACELERAÇÃO DOS INTERNAMENTOS

A pressão dos hospitais continua a ser cada vez maior. Este domingo há mais 215 pacientes internados, a maior subida desde que a 2 de abril deram entrada 316 doentes covid-19 nos estabelecimentos de saúde. É aumento de 6% em relação a sábado e representa, como já acontecia com os números anteriores, o registo máximo desde o início da pandemia: 3770 internamentos.

O cenário de aumento repete-se nos cuidados intensivos, onde há mais 18 pessoas infetadas a receber assistência. O total nestas unidades é de 558 doentes, também o número mais alto da pandemia em Portugal.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +1,58%

Casos ativos: +4,27%

Óbitos: +1,32%

Recuperados: +0,83%

Internados: +6,05%

UCI: +3,33%

Até hoje, a pandemia em Portugal fez 7803 vítimas mortais, causou 483.689 infeções, das quais 369.108 foram curadas. Há ainda 106.778 casos ativos e 117.210​​​​​ contactos em vigilância.

MADEIRA É A ÚNICA REGIÃO COM MAIOR AUMENTO DO QUE NOS ÚLTIMOS DIAS

A distribuição geográfica das infeções reflete, naturalmente, o recuo de novos casos no país. Assim, a Madeira é a única região onde o boletim de domingo apresenta mais novos casos do que o de sábado — 67 doentes, para um total de 2080 (ontem tinham sido 43).

Em termos percentuais, Norte e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continuam a dominar o crescimento da pandemia no país. A primeira pesa 35% nas infeções deste domingo, fruto de 2600 registos. O total na região é de 234.903.

Quanto a LVT, os 2752 casos representam cerca de 37% do total documentado. A região vai em 158.395 contágios desde o início da pandemia.

Segue-se o Centro, que nos últimos dois dias tinha batido os máximos de infeções diárias, e que agora trava esse aumento: mais 1362 (ontem tinham sido 2074), num total de 60.922.

A quarta região portuguesa mais fustigada pela pandemia é o Alentejo, onde há 373 doentes, e 14.777 no total, seguindo-se o Algarve, que passou este domingo a faixa das 10 mil infeções: 10.195, mais 285 do que ontem.

Depois da Madeira, os Açores mantêm-se como a segunda região com menos casos no país: 2417 em todo o arquipélago, que identificou mais 63 pessoas contagiadas nas últimas 24 horas.