Covid-19 no 🌏: ~´Africa com valores baixos face a outros continentes

Em todo o mundo, a pandemia covid-19 j√° provocou pelo menos 1.926.570 mortos e mais de 89 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP

Acompanhe aqui a evolu√ß√£o do surto desde o √ļltimo dia.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 529 mortes e 46.169 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, divulgou esta segunda-feira o governo brit√Ęnico, que admitiu o risco de falta de oxig√©nio nos hospitais.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, reconheceu existir o risco de escassez de abastecimento de oxig√©nio em alguns hospitais espalhados pelo pa√≠s devido ao elevado n√ļmero de infetados internados com necessidade de ventila√ß√£o. "√Č uma corrida contra o tempo porque todos podem ver a amea√ßa que o nosso NHS [servi√ßo de sa√ļde p√ļblico] enfrenta, a press√£o que tem, a necessidade de cuidados intensivos, a press√£o em camas com ventilador, at√© mesmo a falta de oxig√©nio em alguns s√≠tios", vincou.

Atualmente est√£o hospitalizados 32.294 pacientes com covid-19, um aumento de 22% face √† segunda-feira passada. O diretor-geral da Sa√ļde de Inglaterra alertou que as pr√≥ximas semanas v√£o ser as piores da pandemia de covid-19 no Reino Unido devido √† sobrecarga dos hospitais p√ļblicos, os quais est√£o a cancelar outro tipo de tratamentos devido ao elevado n√ļmero de infetados com necessidade de internamento. "Este √© o momento mais perigoso que tivemos em termos de n√ļmeros", admitiu Chris Whitty.

França

Nas √ļltimas 24 horas, Fran√ßa registou 310 mortos devido √† covid-19, elevando assim o total desde o in√≠cio da pandemia a 67.750 mortes. O pa√≠s identificou mais 3582 pessoas infetadas no √ļltimo dia, e desde o √ļltimo dia j√° soma 2.786.838 cont√°gios, tendo sido consideradas recuperadas 203.072 pessoas.

O pa√≠s mant√©m de momento 2.515.706 casos ativos de covid-19, dos quais 2676 doentes em situa√ß√£o cr√≠tica. Nos √ļltimos sete dias, houve 24.812 novos pacientes com a infe√ß√£o nos hospitais franceses e 2.666 foram admitidos nos cuidados intensivos. Desde domingo, foram identificados 3.582 novos casos de covid-19, elevando assim o total de mortes desde o in√≠cio da pandemia para 2.783.256.

O Governo francês decidiu impor a partir deste fim de semana o recolher obrigatório em oito distritos a partir das 18h, mas os responsáveis eleitos locais estão contra a medida, cuja eficácia contestam. O Governo justifica-se com a ameaça da nova variante do vírus, detetada no Reino Unido, e que já chegou a França.

As oito regi√Ķes francesas onde o recolher obrigat√≥rio vai avan√ßar juntam-se a outras 15, principalmente no leste de Fran√ßa, que j√° est√£o sujeitas a esta medida h√° uma semana. No resto do territ√≥rio franc√™s, o recolher obrigat√≥rio √© √†s 20h.

Alemanha

A Alemanha est√° a enfrentar ‚Äúa fase mais dif√≠cil da pandemia‚ÄĚ, nas palavras da chanceler Angela Merkel. Os n√ļmeros das √ļltimas 24 horas at√© mostram uma descida ‚ÄĒ o pa√≠s registou mais 16.946 casos positivos de covid-19 e 465 mortes, face √†s 1188 do dia anterior ‚ÄĒ, mas os n√ļmeros devem ser lidos com cautela, por causa do efeito do fim de semana.

Al√©m disso, com esta atualiza√ß√£o a Alemanha passou a barreira das 40 mil v√≠timas mortais, segundo o Instituto Robert Koch. s√£o j√° 40.343, entre praticamente dois milh√Ķes de infetados (1.908.527). Desses, 1.525.300 cidad√£os foram j√° dados como curados.

Desde novembro que restaurantes e espa√ßos de cultura e desporto est√£o encerrados na Alemanha, medida que em meados de dezembro foi refor√ßada com o encerramento de escolas e com√©rcio n√£o essencial. J√° esta semana, foi decidido limitar a circula√ß√£o entre √°reas com uma incid√™ncia de mais de 200 casos por 100 mil habitantes. Nesta altura, os n√ļmeros apontam para 162,2 casos por cada 100 mil habitantes, ainda bem longe da meta de 50 por 100 mil definida pelo Governo alem√£o.

Bélgica

Na B√©lgica, foi ultrapassada este fim de semana a barreira das 20 mil mortes por covid-19, mais de metade registadas em lares de idosos. A popula√ß√£o belga anda pr√≥xima da portuguesa (11,5 milh√Ķes de habitantes), mas regista desde o in√≠cio da pandemia bem mais casos e v√≠timas do que em Portugal ‚ÄĒ 662.694 infe√ß√Ķes e 20.038 mortes, de acordo com n√ļmeros publicados pelo instituto de sa√ļde p√ļblica Sciensano.

China

Da √Āsia chegam not√≠cias de que a Comiss√£o de Sa√ļde da China identificou 69 casos de covid-19, no s√°bado, mais do dobro do dia anterior, sendo 48 de cont√°gio local e 21 oriundos do exterior. No s√°bado, as autoridades chineses tinham contado 17 casos locais.

A maior partes deste casos locais, 46, foram registados na prov√≠ncia de Hebei, que circunda Pequim. Desde que foi detetado este surto, as autoridades chinesas impuseram uma quarentena √† capital, Shijiazhuang, com 11 milh√Ķes de habitantes, de pelo menos uma semana e v√£o testar todos os residentes.

Os dois outros casos de contágio local foram detetados em Pequim e na província de Liaoning (nordeste), onde foram registados dois surtos menores do que o de Hebei.

México

Na Am√©rica latina, as aten√ß√Ķes centram-se no M√©xico, que contabilizou 1.135 mortos devido √† covid-19 e 16.105 novos casos nas √ļltimas 24 horas. Com este novo balan√ßo, o total de √≥bitos registados no pa√≠s desde o in√≠cio da pandemia sobe para 133.204 e o de cont√°gios para 1.524.036.

O M√©xico continua a ser o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o 13.¬ļ em n√ļmero de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

√Āfrica

Em √Āfrica, registaram-se nas √ļltimas 24 horas mais 658 mortes por covid-19 e 35.205 novos casos de infe√ß√£o, elevando os n√ļmeros totais para 72.121 e 3.021.769, respetivamente, segundo os √ļltimos dados oficiais da pandemia no continente, que continuam bastante abaixo dos valores de outras geografias.

De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero de recuperados nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o nas √ļltimas 24 horas foi de 17.490 para um total de 2.450.492 desde o in√≠cio da pandemia.

A √Āfrica Austral permanece como a regi√£o mais afetada, registando 1.369.221 infetados e 35.268 mortes. S√≥ a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.214.176 casos e 32.824 mortos. O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, conta 8.142 mortos e 148.799 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.709 v√≠timas mortais e 451.637 infetados.