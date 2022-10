Covid. No verão havia menos restrições e menos casos que agora: eis explicações possíveis (que contêm uma reflexão sobre os supermercados)

Há razões óbvias para o aumento dos casos de infeção por covid-19 no inverno a comparar com o período de verão, como a descida da temperatura na altura do ano em que estamos, mais propícia, ao que tudo indica, à transmissão do vírus, mas há outras explicações não tão imediatas assim. Ao Expresso, Teresa Leão, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, destaca aspetos que estão sobretudo relacionados com o comportamento das pessoas, como o facto de “se fecharem agora mais em casa” devido ao frio. “No inverno as pessoas convivem mais em casa e em espaços menos ventilados. Juntam-se mais fisicamente, mesmo em torno da lareira ou do aquecedor. Há uma busca pelo mesmo espaço, que está quente, e não uma dispersão como no verão, em que cada um ocupa uma divisão da casa ou sai para o parque ou para o jardim.” Isto leva a “contactos mais próximos e consequentemente a um aumento da probabilidade de transmissão do vírus, explica.

