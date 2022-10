Covid-19. Amadora-Sintra reforça camas nos cuidados intensivos covid

O Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) reforçou os cuidados intensivos com mais duas camas, elevando a capacidade para 22 doentes nesta unidade. A ideia é responder ao aumento de pacientes com reações graves ao SARS-CoV-2 tanto no hospital, que serve dois dos concelhos mais populosos do país, como em toda a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Como o Expresso adianta na edição deste fim de semana, os hospitais portugueses estão a trabalhar em rede para responder à mais forte vaga da pandemia de covid-19 no país e já há 15 doentes em transferência de Lisboa para o Porto. No caso do Amadora-Sintra, sabe o Expresso, esta sexta-feira foram transferidos três pacientes para o Hospital de Gaia e este sábado prepara-se a mudança de mais dois.

O aumento do número de internados fez-se sentir em quase todos os estabelecimentos, e o Amadora-Sintra não é exceção: estão agora 138 doentes internados em enfermaria e 19 na unidade de cuidados intensivos. É o hospital com mais episódios de urgência de toda a região.

Fonte do hospital conta ao Expresso que a capacidade de resposta do Amadora-Sintra não está ainda esgotada, mas que o objetivo destas transferências é aliviar a pressão e agir preventivamente, face à previsível chegada de mais doentes nos próximos dias. Por esta altura, Portugal apresenta um registo na ordem das 10 mil infeções por dia.