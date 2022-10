Covid-19. Mais 9927 infetados, 95 mortes e 3476 recuperados em Portugal

Portugal volta a aproximar-se dos 10 mil infetados esta quinta-feira, número que foi superado ontem pela primeira vez (10.027): o boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, que reflete as últimas 24 horas, dá conta de mais 9927 casos confirmados, 95 mortes e 3476 doentes recuperados no país.

Nos hospitais nacionais estão esta quinta-feira mais 40 pessoas internadas (total: 3333), e há mais uma cama ocupada em Unidades de Cuidados Intensivos (total: 514).

Os números desta quinta-feira permitem concluir que se trata do segundo pior dia da pandemia em Portugal: as 95 mortes apenas foram ultrapassadas a 13 de dezembro (98), e igualadas a 11 do mesmo mês. O mesmo cenário acontece nos casos confirmados, apenas superados pelo que se passou na quarta-feira, como já vimos.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +2,22%

Casos ativos: +7,31%

Óbitos: +1,29%

Internados: +1,21%

UCI: +0,19%

Recuperados: +0,99%

Até hoje, a pandemia em Portugal já fez 7472 vítimas mortais, 456.533 testaram positivo e 355.701 recuperaram da doença. Há ainda 93.360 casos ativos (+6356) e 103.771 contactos em vigilãncia.

24% dos novos casos são pessoas com mais de 60 anos

À semelhança do boletim de quarta-feira, os óbitos ocorreram esta quinta-feira em todas as regiões de Portugal continental, mas Lisboa e Vale do Tejo foi a mais fustigada, com 38 mortes, seguida pelo Norte (27), Centro (17), Alentejo (10) e Algarve (3).

Tendo em conta as diferentes regiões, os números de infetados nas últimas 24 horas são os seguintes: 3554 no Norte, 3501 em Lisboa e Vale do Tejo, 1855 no Centro, 574 no Alentejo, 348 no Algarve, 68 nos Açores e 27 na Madeira.

Quanto a números absolutos (casos e mortes) por região, esta é a fotografia do país:

Norte: 225.957 casos (3373 mortes)

LVT: 148.343 (2601)

Centro: 55.523 (1093)

Alentejo: 13.389 (288)

Algarve: 9184 (79)

Açores: 2232 (22)

Madeira: 1905 (16)

Há mais 2422 casos de infeção detetados em pessoas acima dos 60 anos nas últimas 24 horas, o que se traduz em 24,4% do bolo total do dia. Verificam-se também mais 1470 novos casos em crianças e jovens até aos 19 anos (14,8%). A faixa etária onde foram observados mais casos de covid-19, nas últimas 24 horas, é a que comporta pessoas entre 40 e 49 anos. Em baixo, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março (e os casos das últimas 24 horas), quando tudo começou por cá:

0-9 anos: 23.897 (+472)

10-19 anos: 41.182 (+998)

20-29 anos: 69.821 (+1528)

30-39 anos: 68.178 (+1457)

40-49 anos: 75.738 (+1618)

50-59 anos: 67.080 (+1432)

60-69 anos: 44.560 (+958)

70-79 anos: 29.196 (+623)

+80 anos: 36.881 (+841)

A larga maioria das vítimas mortais nas últimas 24 horas foram doentes acima dos 70 anos. De quarta-feira para quinta-feira identificou-se mais uma morte na casa dos 40 anos. Quanto às vítimas mortais provocadas pela pandemia de covid-19 desde o início da crise sanitária, a fotografia do país por faixa etária é a seguinte:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6

30-39 anos: 15

40-49 anos: 63 (+1)

50-59 anos: 199 (+2)

60-69 anos: 620 (+5)

70-79 anos: 1526 (+25)

+80 anos: 5040 (+62)