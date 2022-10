Portugal foi o 12º país da UE com mais casos em 2020 (o ponto de partida para a terceira vaga)

No balanço anual, Portugal terminou 2020 a meio da tabela europeia de casos covid-19, dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). É o 13.º valor mais alto da União Europeia, mas a 12.ª posição se tivermos em conta a proporção de casos face à população residente nos Estados-membros afetados.

A 2.ª vaga da pandemia, depois de um abrandamento nos meses de verão, foi bastante mais pronunciada em Portugal e na maioria dos países europeus. O gráfico em baixo permite uma análise evolutiva da incidência da pandemia desde setembro e posiciona Portugal face aos outros parceiros europeus nesta fase final do ano - ponto de partida para um novo recorde de casos que agora se verifica, depois do 'relaxamento' permitido nos dias de Natal.

INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS NA EUROPA (2.ª VAGA)

Nesta análise das 'curvas' dos vários países, Portugal mostra ainda um ligeiro atraso face à tendência registada nos países com maior proximidade geográfica como Espanha ou França.

TOTAL DE CASOS REPORTADOS EM 2020 E INCIDÊNCIA POR 100 MIL HABITANTES NA EUROPA

Do ponto de vista mundial, o balanço resulta em 80.315.850 casos de covid-19 reportados ao longo de 2020. A maioria, mais de 35 milhões, foram diagnosticados em países do continente americano. A Europa fica em 2.º com 24,8 milhões (mais de 17 milhões só nos países da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu). Os dois continentes representam, na globalidade, 75% dos casos da pandemia. Segue-se a Ásia, com 17,6 milhões, e África onde os casos reportados não chegaram a 3 milhões – um valor que se explica, em parte, pela baixa capacidade de testagem do continente com o PIB per capita mais baixo e uma população com mais de 1,3 mil milhões de habitantes.

PESO DE CADA REGIÃO NO TOTAL DE CASOS

Com a presença do SARS-CoV-2 em várias regiões do planeta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a covid-19 pandemia na 2.ª semana de março. Nessa altura os casos confirmados na China e em outros países asiáticos já estavam em regressão mas vários países europeus e americanos começavam a ter cada vez mais surtos. A segunda vaga, iniciada na Europa a partir de setembro e na América algumas semanas mais tarde, veio tirar expressão aos indicadores da primeira fase da pandemia – marcada em Portugal, e em muitos outros países, pela resistência a medidas de contenção mais severas como o fecho das escolas ou o confinamento obrigatório das populações. Os dois continentes terminaram a última semana de 2020 com um valor muito aproximado de novos casos mas tiveram cadências desencontradas ao longo do ano.

Na última semana de dezembro foram confirmados mais 4,2 milhões de novos casos de covid-19. O pico de casos deu-se na semana anterior, com 4,6 milhões de casos reportados. O ano terminou assim com os valores mais altos de sempre.

NOVOS CASOS SEMANAIS POR REGIÃO

Na comparação do número de novos infetados com a população residente nos países, Europa e América ganham ainda maior projeção na pandemia. A União Europeia, com alguns parceiros económicos, destaca-se de todas as outras regiões, em particular nas duas primeiras semanas de novembro, quando superou os 600 casos por 100 mil habitantes.

INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS POR REGIÃO

Incidência em Portugal comparativamente aos restantes países no mundo

O gráfico em baixo permite uma análise evolutiva da incidência da pandemia no mundo e posiciona Portugal face a outros 212 países e territórios considerados pelo ECDC. No balanço anual, Portugal termina 2020 com o 34.º valor mais alto de casos. Esse valor sobe para 30.º se tivermos em conta a população residente nos países afetados.

TOTAL DE CASOS REPORTADOS EM 2020 E INCIDÊNCIA POR 100 MIL HABITANTES

Sobre os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)

Desde o início da pandemia, uma equipa do ECDC recolhe o número de casos e mortes de covid-19, com base em relatórios de autoridades de saúde em todo o mundo. Este processo abrangente e sistemático foi realizado diariamente até 14/12/2020. O Expresso fez um acompanhamento regular do conjunto de dados diários, atualmente descontinuado, num artigo com última atualização a 17 de novembro de 2020. O ECDC optou por espaçar esses relatórios para períodos semanais de forma a garantir a fiabilidade dos dados na monitorização da pandemia covid-19 no mundo. Todas as semanas, entre segunda e quarta-feira, uma equipa de epidemiologistas examina e recolhe os dados mais recentes para publicação na quinta-feira. De seguida é feita uma triagem dos dados por um processo de análise epidémica, para o qual cada entrada é validada e documentada numa base de dados. O ECDC recebe atualizações regulares dos países da UE / EEE através do Sistema de Alerta Rápido e Resposta (EWRS), Sistema Europeu de Vigilância (TESSy), Organização Mundial da Saúde (OMS) e trocas de e-mail com outras entidades de saúde internacionais. Essas informações são complementadas pela triagem de cerca de 500 fontes adicionais em 196 países. Isso inclui sites de ministérios da saúde (43% do total de fontes), sites de institutos de saúde pública (9%), sites de outras autoridades nacionais (6%), sites da OMS e relatórios de situação da OMS (2%) e painéis oficiais e mapas interativos de instituições nacionais e internacionais (10%). Além disso, o ECDC examina as contas oficiais das autoridades nacionais nas redes sociais. Apenas os casos e mortes relatados pelas autoridades nacionais e regionais competentes dos países e territórios listados são agregados e validados na base do ECDC.