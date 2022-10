Portugal é o sétimo país europeu que administrou mais vacinas contra a covid-19

Até ao dia 3 de janeiro, Portugal já tinha administrado pelo menos 32 mil doses da vacina da Pfizer/BioNtech, o equivalente a 0,31% da população, confirmou esta terça-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Estes dados foram recolhidos pela agência norte-americana Bloomberg e pelo site Our World in Data e, segundo o "Jornal de Negócios", colocam Portugal como o sétimo país da Europa que mais vacinas administrou.

A Islândia lidera a lista dos países que já começaram a administrar a vacina contra a covid-19, sendo necessário ter em conta que os dados avançados pelo site Our World in Data não se referem todos ao mesmo dia, já que estão dependentes da atualização de cada país - a maioria dos números reportam ao dia 2 e 3 de janeiro, alerta o "Jornal de Negócios". No caso da Islândia, o último levantamento foi feito a 30 de dezembro, dia em que já tinham sido vacinados 1,43% dos cerca de 364 mil habitantes.

Além da Islândia, estão à frente de Portugal países como o Reino Unido, com 1,42% da população já vacinada com a primeira dose da vacina, Dinamarca com 0,81%, Eslovénia com 0,47% e Alemanha e Malta com 0,32%. Itália, um dos países mais afetados pela covid-19 durante a primeira vaga, vacinou, segundo os dados disponíveis, 0,21% da população. Já França, até ao dia 3 de janeiro, tinha administrado apenas 516 doses da vacina.

A nível mundial, a Bloomberg aponta para 13 milhões de vacinas contra a covid-19 já administradas e Israel é o país com mais população vacinada - a 3 de janeiro tinham recebido a vacina 14,4% dos habitantes.