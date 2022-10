Covid. Marcelo abre a porta a agravamento das medidas já a partir desta sexta-feira

O Presidente da República admitiu esta quarta-feira à noite a possibilidade de agravamento das medidas de controlo da pandemia já a partir desta sexta-feira. No debate para as eleições presidenciais contra André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa abriu a porta à possibilidade de o Governo apertar as regras até 14 de Janeiro.

Disse Marcelo que perante os dados desta quarta-feira - e esperemos pelos de quinta, referiu - que é preciso ver se o Governo "mantém a ideia originária" de ser um estado de emergência intercalar por uma semana, com as mesmas regras, ou se decide "agravá-las". Esta tem sido uma possibilidade que tem sido levantada nas últimas horas, como o Expresso noticiou, sobretudo porque os dados mostram um agravamento súbito da situação pandémica. Os especialistas defendem que não é possível esperar mais uma semana até apertar as medidas tendo em conta a pressão a que já está sujeito o Serviço Nacional de Saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa junta-se assim a especialistas e membros da Saúde que pedem que as regras a partir deste fim de semana sejam já mais restritas.

Durante o debate, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ainda que tomou a decisão de declarar o estado de emergência no ano passado "contra" a vontade do Governo.