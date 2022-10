Covid-19. Centenas de pessoas aglomeradas em Valência para o desfile dos Reis Magos no pior dia do surto

Centenas de pessoas concentraram-se na praça central de Valência para assistir ao desfile dos Reis Magos este 6 de janeiro, dia marcante em Espanha onde é tradição trocar as prendas natalícias - mas que também foi o pior dia da pandemia covid-19 na região. Nas últimas 24 horas as autoridades registaram quase quatro mil infeções e 85 óbitos.

Os Reis Magos foram recebidos pelo autarca da cidade, Joan Ribó, e apesar do itinerário ser secreto para evitar aglomerações, devido à situação do surto epidémico, as pessoas foram-se juntando ao longo do percurso, concentrando-se na praça do Ajuntamento, no centro da cidade.

Devido à situação, num período crítico da pandemia, os partidos de oposição na Câmara pediram esta quarta-feira a demissão do conselheito de festas, Carlos Galiana, que alegadamente ignonou os pedidos da vice-presidente, Sandra Goméz, no sentido de anular o desfile do carro com os Reis Magos na praça central da cidade.

O porta-voz do partido Ciudadanos (Cs) disse ainda que o presidente da Câmara, Joan Ribó, "está a submeter a cidade de Valência a um ridículo contínuo, e ainda por cima provocou uma situação muito perigosa, pondo em risco a saúde das pessoas", frisando que o autarca será notificado pelo seu ato "de má gestão".