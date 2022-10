Covid-19 no 🌏: Mais de 20 mil novos contágios em Itália, Reino Unido regista mais de mil vítimas mortais

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos, resultantes de mais de 85 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o em todo o mundo, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP. Em baixo, os desenvolvimentos da crise sanit√°ria em v√°rios pontos do mundo.

França

Fran√ßa registou nas √ļltimas 24 horas 25.379 novos casos de covid-19, elevando assim o total desde o in√≠cio da pandemia para 2.705.618, segundo divulgaram esta quarta-feira as autoridades francesas.

Ainda desde segunda-feira, morreram nos hospitais franceses 283 pessoas devido ao v√≠rus. O n√ļmero total de mortos em Fran√ßa √© de 66.565 devido √† covid-19.

Há atualmente 24.741 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e desses pacientes, 2.616 estão internados nos cuidados intensivos.

It√°lia

It√°lia somou mais 20.331 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, per√≠odo em que tamb√©m contabilizou 548 mortes associados ao novo coronav√≠rus, anunciou esta quarta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde italiano.

O n√ļmero de novos infetados √© de cerca de 5.000 mais do que ter√ßa-feira, mas tamb√©m foram realizados mais 43.000 testes de diagn√≥stico do que no dia anterior (178.000 contra 135.000). Segundo os dados oficiais, a taxa de positividade (percentagem de positivos em rela√ß√£o aos testes realizados) situou-se hoje nos 11,3%.

Com os novos n√ļmeros, It√°lia acumulou 2.201.945 casos de infe√ß√£o e 76.877 mortes desde fevereiro de 2020. Atualmente, 23.174 pessoas est√£o hospitalizadas, 2.571 em unidades de cuidados intensivos.

Por outro lado, o Minist√©rio da Sa√ļde italiano confirmou que mais de 260.000 pessoas foram vacinadas j√° em todo o pa√≠s, estimando-se que se tenham j√° inoculado cerca de 50% das doses das vacinas recebidas at√© agora das farmac√™uticas Pfizer e BioNTech.

It√°lia √© o segundo pa√≠s da Europa, atr√°s da Alemanha, com maior n√ļmero de cidad√£os vacinados contra o novo coronav√≠rus.

O respons√°vel pela gest√£o da emerg√™ncia sanit√°ria em It√°lia, Domenico Arcuri, sublinhou que o objetivo √© ter seis milh√Ķes de pessoas vacinadas em finais de mar√ßo, 13,7 milh√Ķes em abril e quase 22 milh√Ķes em maio, para que se possa completar a vacina√ß√£o volunt√°ria em agosto.

Reino Unido

O Reino Unido registou 1.041 mortes e 62.322 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, divulgou o Minist√©rio da Sa√ļde brit√Ęnico no dia em que entrou em vigor a legisla√ß√£o que oficializa o confinamento decretado na segunda-feira √† noite. Na ter√ßa-feira tinham sido contabilizados 830 mortes e 60.916 novos casos de covid-19.

Nos √ļltimos sete dias a m√©dia di√°ria aumentou para 57.702 casos e 685 mortes, cerca de 40% superior ao notificado nos sete dias anteriores. Desde o in√≠cio da pandemia foram contabilizados 2.836.801 casos de cont√°gio e 77.346 mortes de pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 no Reino Unido.

O balan√ßo mortal sobe para 82.624 quando s√£o somados os casos cujas certid√Ķes de √≥bito fazem refer√™ncia ao novo coronav√≠rus como fator contributivo, mesmo sem a realiza√ß√£o de um teste.

O agravamento da situa√ß√£o epid√©mica levou o Governo brit√Ęnico a decretar esta semana um confinamento nacional em Inglaterra, cuja legisla√ß√£o entrou hoje em vigor e a qual o parlamento vai debater e votar retrospetivamente esta tarde.

Numa declara√ß√£o aos deputados, o primeiro-ministro, Boris Johnson, alegou que n√£o tinha alternativa porque 2% da popula√ß√£o em Inglaterra, ou seja, mais de um milh√£o de pessoas no total, est√° agora infetada com o coronav√≠rus, e o n√ļmero de hospitaliza√ß√Ķes √© agora 40% mais elevado do que no pico da primeira vaga da pandemia covid-19, em abril.

As restantes regi√Ķes brit√Ęnicas, Esc√≥cia, Pa√≠s de Gales e a Irlanda do Norte, tamb√©m est√£o em confinamento e fecharam escolas.

Irlanda

A Irlanda decidiu esya quarta-feira fechar as escolas até pelo menos ao final do mês, reforçando ainda mais o confinamento reinstaurado após o Natal, numa altura em que o país enfrenta uma 'avalanche' de novos casos.

"A partir de hoje e pelo menos até ao final de janeiro todas as escolas devem permanecer fechadas e o ensino deve ser feito 'online'", afirmou o primeiro-ministro, Micheál Martin.

O executivo de Dublin confirmou hoje que vai introduzir progressivamente um terceiro confinamento nos próximos dias, dada a chegada de uma terceira vaga que criou uma situação "tão grave" como a que deu início à pandemia em março do ano passado.

O ministro da Sa√ļde, Stephen Donnelly, indicou hoje que a chamada "variante brit√Ęnica" da SARS-CoV-2 pode representar at√© 25% dos novos casos, cujo n√ļmero disparou desde o final do segundo confinamento, a 02 de dezembro.

O aumento de contactos durante o Natal e o fato de a nova variante ser mais contagiosa colocaram o n√ļmero de infe√ß√Ķes di√°rias acima das 5.000, contra pouco mais de 200 registadas h√° um m√™s.

"Precisamos de achatar a curva mais uma vez", declarou o primeiro-ministro, detalhando as novas restri√ß√Ķes adicionadas ao estado de alerta 5, o mais alto, ativo desde 26 de dezembro.

Além do encerramento das escolas primárias e secundárias, a "construção não essencial" vai cessar atividade a partir de sexta-feira até, pelo menos, 31 de janeiro.

Alemanha

A Alemanha ultrapassou novamente as mil mortes causadas pela covid-19 nas √ļltimas 24 horas e 21.237 novas infe√ß√Ķes foram registadas, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados durante a madrugada.

O n√ļmero de casos positivos desde o an√ļncio do primeiro cont√°gio no pa√≠s √© de 1.808.647, com 36.537 mortes, 1019 delas nas √ļltimas 24 horas. O n√ļmero m√°ximo de √≥bitos tinha sido registado em 30 de dezembro, com 1129 mortes, e o de infe√ß√Ķes em 18 de dezembro, com 33.777 novos casos.

O RKI alertou, no entanto, que ao interpretar os dados deve-se levar em consideração que nos dias próximos ao Natal e ao final do ano foram realizados menos exames, visto que menos pessoas se deslocaram ao médico.

Cerca de 1.451.000 pessoas j√° foram consideradas recuperadas e o n√ļmero de casos ativos no pa√≠s √© de cerca de 321.300, de acordo com estimativas do RKI. Cerca de 317.000 pessoas j√° receberam a primeira dose da vacina covid-19 na Alemanha.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 3936 mortos devido à covid-19 e mais 250.173 infetados, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com o √ļltimo balan√ßo efetuado √†s 20h de ter√ßa-feira (01h00 desta madrugada em Lisboa), o pa√≠s contabiliza agora 357.067 √≥bitos devido √† covid-19 e 21.036.174 casos da doen√ßa desde o in√≠cio da pandemia. O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 38.743 mortes, seguindo-se o Texas com 28.797.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

México

O M√©xico contabilizou 1065 mortos devido √† covid-19 e 11.271 novos casos nas √ļltimas 24 horas, anunciaram na ter√ßa-feira as autoridades mexicanas. Com este balan√ßo, o n√ļmero de √≥bitos registados no pa√≠s, desde o in√≠cio da pandemia, subiu para 128.822 e o de cont√°gios para 1.466.490.

O M√©xico continua a ser o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o 13.¬ļ em n√ļmero de cont√°gios, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins. Pelo menos 1.113.137 pessoas recuperaram j√° da doen√ßa, disse o diretor de Epidemiologia mexicano, Jos√© Luis Alom√≠a, em confer√™ncia de imprensa.

Continente africano

√Āfrica registou 827 mortes devido √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, para um total de 68.755 √≥bitos, e 27.183 novos casos, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de casos √© de 2.879.193 e h√° agora 2.378.090 recuperados, mais 18.584 nas √ļltimas 24 horas.

A √Āfrica Austral mant√©m-se como a regi√£o mais afetada, com 1.267.119 casos e 32.718 mortes. Nesta regi√£o, a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 1.127.759 infe√ß√Ķes e 30.524 mortos, sendo respons√°vel por mais de metade das mortes e quase metade dos casos registados em toda a √Āfrica nas √ļltimas 24 horas.

O Norte de √Āfrica √© a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 955.427 casos de infe√ß√£o e 25.121 v√≠timas mortais. A √Āfrica Oriental regista 327.804 infe√ß√Ķes e 6.085 mortos, na √Āfrica Ocidental o n√ļmero de infe√ß√Ķes √© de 252.619 e o de mortes ascende √†s 3.337, enquanto a √Āfrica Central regista 76.224 casos e 1.494 √≥bitos.

O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 7.918 mortos e 144.583 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.581 v√≠timas mortais e 445.439 infetados. Entre os seis pa√≠ses mais afetados est√£o tamb√©m a Tun√≠sia, com 4.934 mortes e 147.061 infetados, a Arg√©lia, com 2.782 √≥bitos e 100.873 casos, a Eti√≥pia, com 1.963 v√≠timas mortais e 126.241 infe√ß√Ķes, e o Qu√©nia, com 1.690 √≥bitos e 97.127 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 410 óbitos e 17.756 casos, seguindo-se Moçambique (171 mortos e 19.542 casos), Cabo Verde (113 mortos e 11.983 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.286 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.455 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou esta quarta-feira ter identificado 32 casos de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, entre os quais 23 por cont√°gio local e nove oriundos do exterior.

A prov√≠ncia de Hebei, que circunda Pequim, somou 20 casos locais, nas √ļltimas 24 horas. Pequim somou um caso de cont√°gio local. A capital chinesa registou 29 infetados, desde 18 de dezembro passado, mas as autoridades asseguraram que o surto est√° "sob controlo". As prov√≠ncias de Liaoning e Heilongjiang, ambas no nordeste da China, detetaram um caso de cont√°gio local cada uma. Os nove casos importados foram diagnosticados nos munic√≠pios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas prov√≠ncias de Guangdong (sul) e Shaanxi (centro).

As autoridades chinesas disseram que, nas √ļltimas 24 horas, 21 pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 443, incluindo 14 doentes em estado grave.

A cidade de Shijiazhuang, no norte da China, iniciou esta quarta-feira uma campanha massiva de testes de dete√ß√£o da covid-19, que abrange 11 milh√Ķes de habitantes, depois de ter registado 100 casos positivos nos √ļltimos tr√™s dias.

√ćndia

A √ćndia contabilizou 264 mortos por covid-19 e 18.088 infetados nas √ļltimas 24 horas, um dia depois de registar o n√ļmero mais baixo de casos em seis meses (16.375), informou o Minist√©rio da Sa√ļde indiano esta quarta-feira.

O pa√≠s atingiu o valor mais alto de infe√ß√Ķes em meados de setembro, com 97.894 cont√°gios num s√≥ dia, mas tem vindo a reduzir a progress√£o da doen√ßa nos √ļltimos meses.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou mais de 10,3 milh√Ķes de casos do novo coronav√≠rus (10.374.932), mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos, que no √ļltimo balan√ßo contavam com mais de 21 milh√Ķes.

Em atualização