Aumento dos casos coloca “pressão enorme” sobre centros de saúde. “Se mantivermos este nível de incidência, rapidamente haverá um colapso”

O alerta não é novo mas ganha especial importância no dia que foi considerado o pior da pandemia em Portugal, devido a um aumento sem precedentes do número de novos casos de infeção por covid-19. Segundo os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde, foram registadas nas últimas 24 horas mais de 10 mil novas infeções. Se isto coloca pressão nos hospitais — tanto é que a ministra da Saúde deu indicações à Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo para suspender toda a atividade não urgente nos hospitais da região — também poderá ter o mesmo efeito nos centros de saúde, em concreto na realização de inquéritos epidemiológicos à população, ferramenta utilizada para rastrear casos de infeção.

