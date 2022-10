“Ninguém se responsabiliza pelo que se passou”. O surto de Reguengos de Monsaraz começou há seis meses e fez 18 vítimas mortais

Há duzentos e dois dias era confirmado o primeiro caso de covid-19 no lar Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz. Há 202 dias, a funcionária a quem o vírus tinha sido detectado deu origem a um surto que mataria 18 pessoas - a funcionária incluída. Um relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos denunciou a falta de “condições necessárias para tratar os doentes de acordo com as boas práticas clínicas”, acusando a direção do lar e também a gestão das autoridades de saúde locais.

