Covid-19. Mais 4956 infetados (25% têm mais de 60 anos), 90 mortes e 4691 recuperados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira indica que morreram em Portugal, nas últimas 24 horas, mais 90 pessoas por covid-19: há 22 dias que não se registava um número tão elevado de óbitos (ou seja, desde dia 14 de dezembro, em que outras 90 pessoas perderam a vida). É o quarto dia da pandemia com mais mortes.

Registam-se também mais 4956 novos casos e 4691 recuperados. Nas últimas 24 horas morreram uma pessoa na casa dos 30 anos e outros quatro na casa dos 50 anos.

Os números totais da pandemia em Portugal, que começaram em março, são agora os seguintes: 436.579 infetados, 7286 mortes, 349.110 recuperados. Há atualmente 80.183 casos ativos e 96.577 contactos em vigilância.

Nos hospitais portugueses estão, esta terça-feira, mais 89 pessoas internadas (3260 no total) e há mais duas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI; 512 é o total de camas ocupadas). Os máximos históricos são 3367 e 536, respetivamente.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +1,15%

Casos ativos: +0,22%

Óbitos: +1,25%

Internados: +2,81%

UCI: +0,39%

Recuperados: +1,36%

25% dos novos infetados são pessoas com mais de 60 anos

As mortes das últimas 24 horas voltaram a ocorrer em todas as regiões, exceto no arquipélago dos Açores: 33 no Norte (3312 no total), 24 em Lisboa e Vale do Tejo (total: 2536), 17 no Centro (total: 1062), 14 no Alentejo (total: 263), uma no Algarve (total: 75) e uma na Madeira (total: 16).

O total de novas infeções em Portugal distribui-se da seguinte forma: 1945 no Norte (39,3% do total do dia), 1552 em Lisboa e Vale do Tejo (31,3%), 845 no Centro, 310 no Alentejo, 193 no Algarve, 72 na Madeira e 39 nos Açores. Os números absolutos de casos por região são os seguintes:

Norte: 218.546

LVT: 141.509

Centro: 51.736

Alentejo: 12.376

Algarve: 8529

Açores: 2057

Madeira: 1826

Mais de um quarto dos novos infetados relatados no boletim da DGS são pessoas com mais de 60 anos: 1261 novos casos (25,4%). Há também mais 612 entre jovens e crianças até aos 19 anos (12,4%). Em baixo, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março (e os casos das últimas 24 horas), quando tudo começou:

0-9 anos: 22.938 (+200)

10-19 anos: 39.197 (+412)

20-29 anos: 66.707 (+729)

30-39 anos: 65.205 (+757)

40-49 anos: 72.503 (+877)

50-59 anos: 64.179 (+720)

60-69 anos: 42618 (+509)

70-79 anos: 27.963 (+354)

+80 anos: 35.269 (+398)

Morreu mais um doente na casa dos 30 anos, é o 15º, assim como se verificaram mais quatro mortes em doentes com 50-59 anos. De resto, na análise do boletim diário, confirma-se que a população mais envelhecida é mais castigada nesta pandemia, pelo que o número referido em cima, dos 25% de novos casos serem doentes com mais de 60 anos, se revela preocupante. Quanto às vítimas mortais provocadas pela pandemia de covid-19 desde o início da crise sanitária, a fotografia do país por faixa etária é a seguinte:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6

30-39 anos: 15 (+1)

40-49 anos: 62

50-59 anos: 196 (+4)

60-69 anos: 605 (+14)

70-79 anos: 1478 (+12)

+80 anos: 4921 (+59)