Olivier Duhamel é acusado de incesto e demite-se da gestora da universidade Sciences Po

O politólogo Olivier Duhamel, um dos académicos mais conhecidos de França, anunciou esta segunda-feira a sua demissão da presidência da Fundação Nacional de Ciências Políticas (FNSP) depois de ser acusado de incesto, envolvendo o seu enteado.

Duhamel, de 70 anos, é uma das figuras mais conhecidas de Paris, filho de um deputado, professor emérito da conhecida Universidade Sciences Po, presidente do Conselho Constitucional entre 1983 e 1995 e eurodeputado socialista de 1997 a 2004.

"Por ser objeto de ataques pessoais e desejoso de preservar as instituições em que trabalho, ponho fim às minhas funções", anunciou esta segunda-feira Duhamel na rede social Twitter.

A FNSP é a entidade que gere a Sciences Po - a designação popular do Instituto de Estudos Políticos sedeado em Paris - uma das universidades mais prestigiadas de França e referência internacional no seu setor.

A acusação foi feita pela sua enteada, a jurista Camille Kouchner, que garantiu, em livro a ser publicado na quarta-feira, intitulado "La Familia Grande", que Duhamel abusou sexualmente do seu irmão gémeo, Antoine Kouchner.

Em entrevista concedida hoje à revista L'Obs, Camille Kouchner assinalou que "este livro nasceu desta necessidade: dar testemunho do incesto".

Os gémeos Camille e Antonie, de 45 anos, são filhos de Bernard Kouchner, cofundador dos Médicos Sem Fronteiras e ministro dos Negócios Estrangeiros francês, entre 2007 e 2010, mas cresceram com Duhamel, segundo marido da sua mãe, Evelyne Pisier, autora e professora de ciência política, falecida em 2017.

Camille Kouchner adiantou no livro que a sua mãe optou pelo silêncio, depois de receber as queixas do seu filho.