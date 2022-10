Hospital de São João conta ter dois terços dos funcionários vacinados até final da semana

Chegaram esta manhã de segunda-feira ao hospital de São João mais 1500 vacinas contra a covid-19. O maior hospital do norte do país, onde arrancou o plano de vacinação, a 27 de dezembro, inoculou na semana passada quase 2500 profissionais. No final desta semana, conta ter vacinado quatro mil profissionais, praticamente dois terços do total do hospital. O objetivo é chegar a “todos os profissionais de saúde o mais rapidamente possível”, admitiu Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do hospital.

