Covid-19. Governo quer administrar 200 mil vacinas nos lares até fim de fevereiro

Durante os próximos dois meses, o Governo pretende ter distribuídas e administradas 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 nos lares de idosos. O número diz respeito tanto a utentes quanto a funcionários e inclui a toma de duas doses por pessoa, como exige a inoculação desenvolvida pela farmacêutica Pfizer. Foi Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, quem o lembrou ao início da tarde desta segunda-feira, em Mação.

A responsável prestou breves declarações à comunicação social, minutos antes de se iniciar a vacinação no Centro de Dia e Lar de Idosos São José das Matas, uma IPSS na vila de Mação, região Centro do país. O momento simbólico, personificado por Dona Celeste, uma utente de 100 anos, marca o lançamento da vacinação nos lares de todo o país e faz deste “um dia de esperança para todos”, definiu Ana Mendes Godinho.

A ministra fez questão de agradecer o trabalho do Ministério da Saúde, “incansável no terreno para garantir que esta operação decorra da melhor forma possível”, e lembrou que o país vive “uma missão de proteção coletiva” que deve começar por quem tem “especial fragilidade face à covid-19”. Só esta segunda-feira, que é também o primeiro dia útil do ano, serão vacinadas mais de 100 pessoas de duas instituições da região.

Questionada sobre as centenas de lares ilegais revelados durante a pandemia, Ana Mendes Godinho prometeu responder. Mas não hoje, “não agora”.