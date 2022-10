Covid-19. Britânico de 82 anos é a primeira pessoa no mundo a tomar a vacina da Oxford/AstraZeneca

Um britânico de 82 anos foi a primeira pessoa no mundo, excluindo os participantes nos testes, a tomar a vacina da Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Aprovada na passada quarta-feira, dia 30 de dezembro, pela entidade reguladora do medicamento do Reino Unido, a vacina foi administrada pela primeira vez esta segunda-feira de manhã, numa antecipação do que deverá acontecer em breve na União Europeia (a Comissão tem encomendadas 300 milhões de doses).

O paciente em causa dá pelo nome de Brian Pinker e é doente renal, internado no Churchill Hospital, um dos estabelecimentos de saúde da Universidade de Oxford. Num comunicado publicado pelo NHS (o Serviço Nacional de Saúde britânico), o homem mostrou-se “grato” por tomar a vacina e “orgulhoso” por ela ter sido criada em Oxford, de onde é natural. “As enfermeiras, os médicos e a equipa de hoje foram brilhantes.”

O gerente de manutenção, reformado, contou ainda que a principal preocupação que o ocupa agora é o 48.º aniversário de casamento, já em fevereiro, e que Pinker quer passar com a mulher, Shirley.

Desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, esta vacina é mais barata do que a da Pfizer, a primeira a ser distribuída na Europa, e mais fácil de armazenar, por requerer ‘apenas’ uma refrigeração entre os 2 e os 8 graus Celsius — a da Pfizer necessita de menos de 80ºC.

A primeira ronda de inoculação com esta vacina no Reino Unido é de cerca de 53 mil doses, a serem administradas inicialmente em seis pontos: Oxford (o referido Churchill Hospital), Sussex, Lancashire, Warwickshire e dois em Londres.